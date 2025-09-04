가족돌봄에 방치되는 청년가장 서울 사는 가족돌봄 19살 청소년 인터뷰 돈 벌러 나간 엄마 대신 다섯 동생 돌보는 가나양 몸 불편한 부모님의 손과 발 되어야 하는 민준군

[헤럴드경제=김도윤 기자] 올해 대입 수학능력시험(수능)까지 100일이 채 남지 않았다. 고등학교 3학년생들은 막바지 시험 준비에 여념이 없을 시기. 하지만 가나(가명·19) 양의 노트에는 수학 공식이나 영어 단어 대신 ‘동생 픽업’, ‘저녁 준비’, ‘청소’ 같은 단어가 빼곡히 적혀있다. 다섯 동생 중 둘은 경계선 지능 진단을 받았고, 다른 동생 둘은 발달 지연 진단을 받았다. 누군가의 도움이 없이는 일상생활이 어렵다. 유치원과 초등학교에 다니는 막내들의 숙제를 챙기고 다툼을 중재하는 일까지 모두 가나 양의 몫이다. 동생들에게 가나 양은 ‘두 번째 엄마’다.

부모 대신 다섯 동생 챙기는 고3 맏딸

“우리 집은 아빠 몫을 엄마가 하고요 제가 엄마 역할을 해요.”

서울에서 고등학교에 다니고 있는 가나 양은 여섯 남매의 맏이다. 아버지는 석 달에 한 번씩만 집에 온다. 생계를 책임져야 하는 엄마는 하루 종일 집을 비운다. 첫째 딸이 자연스레 엄마의 빈자리를 메우게 됐다. 중학생 무렵 친구들의 ‘함께 놀자’는 연락을 번번이 거절해야 했고 그에겐 ‘책임감’이 제일 중요한 단어가 됐다.

가나 양의 일상은 이렇다.

새벽 6시20분에 집을 나와 오전 7시20분에 등교한다. 오후 5시까지 수업을 듣고 2시간 자습을 한다. 저녁 7시부터는 온전히 집안일에 몰두한다. 동생들 식사부터 청소, 빨래. 밤 10시가 넘어 동생들이 잠자리에 들면 비로소 혼자만의 시간을 가질 수 있다. 하루 평균 3시간은 가족 돌봄에 쓴다.

“한참 성장기라 몇 시간 지나면 동생들이 밥을 달라고 해요. 방 청소도 치워두면 금방 또 어질러져요. 매일매일 반복돼서 이젠 제 일이라 체념하면서도 감정적으로 힘들고 지치긴 하죠.”

가나 양은 어른들로부터 ‘너는 참 일찍 철이 들었다”는 말을 자주 듣는다. 처음엔 칭찬으로만 들어서 뿌듯했지만 이제는 오히려 불편한 말이 됐다. “학교 선생님이 저한테 그랬어요. ‘너무 빨리 철이 들어 오히려 마음이 아프다. 조금은 내려놓아도 된다’고요. 그 말을 듣고 눈물이 났어요.”

입시도 꿈도 ‘타협’의 연속이었다. 부모님의 뜻에 따라 가나 양은 건축 인테리어 분야로 진로를 설정했다. 하지만 정작 그는 카페 음료 레시피를 개발하는 일을 해보고 싶다. 카페는 학업과 돌봄을 병행하며 지친 가나 양이 유일하게 숨을 고를 수 있는 공간이다.

“바리스타 학원에 등록해서 커피를 배우고 싶은데 다닐 비용이 없어요. 친구 중에 입시 준비가 힘들다는 친구들 학원 다니면서 대회도 나가고 수상하는 친구들 보면 너무 부러워요. 저는 하고 싶어도 시작할 엄두를 못 내는데 하고 싶은 걸 해보기라도 할 수 있잖아요.”

아픈 부모님 ‘손과 발’ 된 고3 아들

서울에 사는 김민준(가명·19) 군의 아버지는 지체 장애를, 어머니는 뇌병변과 언어장애를 앓고 있다. 민준 군은 몸이 불편한 부모의 손이자 발, 때론 입이 되어야 한다. 아버지의 손을 대신해 집안의 물건을 옮기고 가구를 조립하는 일을 도맡는다. 은행이나 주민센터에선 어머니의 입이 되어 함께 창구에 서는 것도 그의 몫이다.

민준 군의 아버지는 뇌성마비복지관에서 주선해 준 단순 조립 업무를 10년째 하고 있다. 많지 않은 소득은 학원비와 생활비로 쓰면 남는 게 없다. 민준 군은 “부모님은 제게 부담을 주지 않으시려 아파도 티를 내지 않으신다”며 “오히려 그래서 더 신경이 쓰이고 우리 가족의 앞날을 생각하면 막막할 때가 많다”고 털어놨다.

민준 군은 중학교 시절 이유 모를 불안감과 우울감에 시달린 적이 있다고 했다. “미래에 대한 불안감을 떨쳐내려고 10년 넘게 태권도를 배우고 있다”며 “내 자신을 지키고 싶다. 부모님을 지키고 싶다. 그런 생각을 자주 하다 보니 자연스레 경찰이 되려고 수능 준비를 하고 있다”고 말했다.

우울감·불투명한 미래로 시름하는 가족돌봄청년들

가나 양과 민준 군처럼 질병이나 장애가 있는 가족을 부양해야 하는 만 14~34살 청소년·청년을 ‘가족돌봄청년’이라 일컫는다. 보호받아야 할 나이에 오히려 가족을 돌봐야 하는 가족돌봄청년들은 복지 사각지대에 놓이는 경우가 많다. 경제적 궁핍과 맞물리며 사회와의 관계 단절, 정서적 고립 문제를 겪는다.

보건복지부가 지난 2022년 처음 실시한 ‘가족돌봄청년 실태조사’(4만3832명 대상)에 따르면 가족돌봄청년은 주당 평균 21.6시간을 돌봄에 쓰고 있고 평균 돌봄기간은 46.1개월(약 4년)이었다. 크고 작은 집안일을 처리하고 병원에 동행하고 약을 챙기며, 거동을 돕는 일련의 활동이 모두 가족돌봄이다.

실태조사에 응답한 가족돌봄청년들은 정서적으로 취약하다. 이들의 우울감 유병률은 약 61.5%로 일반청년(8.5%)의 7배 이상이었다. ‘미래 계획에 어려움을 겪는다’고 응답한 이들의 비율은 약 36.7%였다.

가족돌봄청년 정확한 통계 없어···사각지대 무방비

정부는 가족돌봄청년을 전국적으로 10만여명쯤 되는 것으로 추정한다. 정확한 규모나 실태 파악은 이뤄지지 못하는 처지다. 전문가들은 가족돌봄 청소년 지원의 사각지대가 여전히 크다고 지적한다.

이수영 서울시복지재단 연구위원은 가족돌봄청년 개개인만이 아니라 돌보는 가족까지 함께 볼 수 있는 가구 단위의 사례 관리가 필요하다고 지적했다.

그는 “현재로서는 가족돌봄 아동·청소년 규모를 명확히 추정할 근거 자료가 부족하다”며 “서울시 추정치에 따르면 전체 가구의 약 2% 수준, 9세에서 18세 청소년만 약 5000명으로 보지만 과학적 통계가 아니라 모수 추정에 불과하다”고 설명했다.

그러면서 이 연구위원은 “현재 아동·청소년을 위한 지원은 대부분 학업 지원에 국한돼 있고 가족이 수급자 기준에 해당하지 않으면 경제적 어려움이 있어도 지원에서 탈락하는 경우가 많다”며 “나이별 관리주체를 명확히 하고 교육청과 복지 부서가 보다 긴밀히 연계될 필요성이 있다”고 말했다.

가족돌봄아동을 지원하는 초록우산재단 관계자는 “아동들이 겪는 어려움은 크게 세 가지로 볼 수 있다”며 “첫째는 과도한 책임감으로 인한 스트레스나 불안감 같은 정서적 문제이고 둘째는 돌봄에 시간을 빼앗겨 학업·교우관계가 흔들리는 현실 셋째는 놀이·휴식·성장 기회를 상실하는 것”이라고 말했다.

이어 이 관계자는 “현장에서 지원 체계가 서류 요건에 막혀 도움이 닿지 않는 경우가 발생한다”며 “돌봄아동 발굴이 무엇보다 중요하고 전문 돌봄 코디네이터를 통한 연계서비스로 실효성을 높일 수 있다”고 설명했다.

정익중 이화여대 사회복지학과 교수는 “현재 9~34세까지 이질적인 연령대를 통칭해 ‘가족돌봄청년’이라 부르고 있지만 돌봄 대상의 범위와 자격 요건 등 명확한 기준을 마련해 당사자 스스로가 도움을 받을 수 있다는 사실을 인지할 수 있도록 하는 것이 중요하다”고 말했다.

정 교수는 “법에 따라 청년미래센터가 주 사례 관리 기관이 되지만 아동·청소년까지 아우를 전문성을 갖췄다고 보기엔 한계가 있다”며 “지역사회 차원에서 아동부터 노년까지 가구 단위로 가족돌봄 문제를 다룰 수 있는 통합 창구가 필요하다”고 설명했다.

지난 2월 서미화 의원(더불어민주당)이 대표발의한 ‘가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률안’이 국회 본회의를 통과했다.

이 법안은 아동·청년의 사회적 고립을 막기 위해 가족을 돌보거나 고립·은둔 상태에 있는 아동과 청년을 공적 지원 대상에 포함한다. 더불어 전담 조직이 이들을 발굴하고 사례관리 계획을 수립해 심리상담과 학업, 취업 등 사회보장급여를 지급하는 체계를 만드는 것을 골자로 한다. 해당 법안은 1년 간의 준비기간을 거쳐 내년 3월부터 시행된다.