[헤럴드경제=고재우 기자] 한때 전국적으로 열풍이었던 PC방의 몰락이 심상찮다. 한창 잘 나갈 때는 ‘1만개’ 이상이 성업 중이었으나, 5년 만에 3000개 이상이 줄폐업하면서 간신히 턱걸이하던 7000개 선도 무너졌다.

이에 PC 업계에서는 생존을 위한 몸부림이 한창이다. 인공지능(AI)으로 PC방 이용 패턴을 분석해 체류 시간을 늘리거나, 취식 메뉴를 추천하는 방식이다.

2일 국세통계포털(TASIS)에 따르면 지난 2018년 8월 9459개였던 PC방은 ‘5년만’인 올해 7월 6990개까지 감소했다. 간신히 유지하던 PC방 7000개 선도 무너졌다.

고성능 PC의 개인 보급이 늘고, 흥행한 PC 게임도 부재한 탓이다. 여기에 모바일 게임 열풍은 PC방 몰락에 기름을 부었다.

업계에서는 폐업 신고를 하지 않은 PC방 등까지 고려하면 실제 영업 중인 PC방은 6500개 이하일 것이란 비관적인 예상까지 나오는 상황이다.

이 때문에 PC방 업계에서는 인공지능(AI)을 활용하는 등 변화 모색이 한창이다.

e스포츠 기업인 빅픽처인터렉티브는 자사 PC방 관리 프로그램 월드드클래스에 AI 활용했다. 월드클래스에는 미션 기능, 대회 기능 등 매출을 증대시키는 기능을 통해 PC방 이용자 재방문율 및 체류 시간 늘리는 등 소비를 촉진하는 방법이다.

이에 더해 AI 추천 메뉴 기능으로 게임 플레이와 구매 이력 등을 딥러닝 해 이용자에게 먹거리 추천한다. 예를 들어 더운 여름 수박 주스 추천, 장시간 이용자에게 에너지 드링크 등을 권하는 식이다.

일단 PC방 점주들의 반응은 나쁘지 않다는 게 빅픽처인터렉티브의 전언이다. 서울 송파구의 한 PC방 점주는 “PC방 관리 프로그램에 AI가 도입된 것 자체만으로도 매장을 업그레이드한 느낌을 준다”고 말했다.

경남 김해의 한 PC방 점주도 “PC방에도 AI를 접목시켜 매출을 올리는 기능을 원했다. AI 추천메뉴 기능을 통해 먹거리 매출 증대가 기대된다”고 밝혔다.