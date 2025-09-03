[헤럴드경제=김성훈 기자] 3일 서울 관악구 신림동(법정동은 신림동, 행정동은 조원동)의 한 피자 가게에서 칼부림이 일어나 3명이 사망한 가운데, 본사와 가맹점 주 간 갈등이 원인으로 지목되고 있다.

서울 관악경찰서에 따르면, 이날 오전 10시 57분께 관악구 신림동의 한 프랜차이즈 피자가맹점에서 가맹점주 A 씨가 흉기를 휘둘러 3명을 살해했다.

피해자들은 심정지, 부상 등으로 병원으로 이송됐으나 모두 숨졌다.

피해자들은 모두 한국인이며 3명 중 2명은 인테리어 업자, 1명은 본사 직원인 것으로 파악됐다. A 씨는 본사와 인테리어 문제로 갈등을 겪은 것으로 알려졌다. 매장 인테리어 공사를 새로 하는 과정에서 본사가 인테리어 업체를 지정하는 등 간섭한 것이 갈등의 배경으로 전해졌다. 피해자들은 이날 갈등 조정을 위해 매장을 찾았다가 변을 당한 것으로 추정된다.

현재 A 씨는 중상을 입고 병원에서 치료 중이다. 경찰은 A 씨가 회복하는대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.