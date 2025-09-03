엘지전자, 국립창원대 내 4000평 규모 연구센터 건립…공동연구 추진 청년 정착·산업 경쟁력 강화 등 다방면 효과…경남 혁신 생태계 가속화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 국립창원대학교, LG전자가 차세대 냉난방공조(HVAC) 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 손을 잡았다. 기업이 대학 내 연구시설을 직접 건립하는 첫 사례로 지역 혁신과 청년 정착을 동시에 겨냥한 지산학(地産學) 협력 모델이 본격화됐다.

세 기관은 3일 국립창원대 인송홀에서 ‘지산학 상생발전 업무협약’을 체결했다. 이날 행사에는 박완수 경남도지사, 최은옥 교육부 차관, 박민원 국립창원대 총장, 이재성 LG전자 ES사업본부장, 허성무 국회의원, 박인 경남도의회 부의장, 백태현 경남도의회 기획행정위원장 등 주요 인사들이 참석해 지역 혁신에 대한 기대를 함께했다.

이번 협약의 핵심은 LG전자가 약 500억원을 투자해 국립창원대 캠퍼스에 연면적 1만3200㎡(4000평) 규모의 ‘LG전자 HVAC 연구센터’를 건립하는 것이다.

2027년 상반기 완공을 목표로 하는 연구센터는 에어컨, 히트펌프, 칠러, 데이터센터 냉각 솔루션 등 차세대 냉난방공조 기술 연구에 집중한다. 특히 컴프레서·모터·펌프·열교환기·인버터 등 5대 핵심 기술을 고도화하고 강화되는 환경 규제에도 대응할 수 있는 친환경 기술 개발에 주력한다.

연구센터에는 국내 냉난방공조 분야 최초로 극고온·극저온 시험이 가능한 첨단 설비가 들어선다. 이를 통해 북극 혹한이나 열대 기후에서도 안정적으로 작동하는 공조 제품 개발이 가능해진다. LG전자는 초대형 냉동기 ‘칠러’와 데이터센터용 액체냉각솔루션(CDU)을 포함해 AI 데이터센터 열관리 솔루션을 차세대 성장동력으로 육성하며 글로벌 HVAC 시장에서 선도적 지위를 강화한다는 전략이다.

또 현재 창원 스마트파크에 위치한 ‘HVAC 아카데미’를 연구센터로 확대 이전해, 국내외 HVAC 엔지니어 양성의 교두보로 삼을 계획이다. 연구센터는 단순한 기업 연구시설을 넘어 산학 공동연구와 특화 인재 양성, 국내외 기술 교육까지 수행하는 복합 거점으로 자리 잡게 된다.

이번 협약은 지난해 경남도가 추진한 ‘지역혁신대학지원체계(RISE) 시범사업’의 성과를 기반으로 한다. 당시 설립된 ‘LG전자-창원대 글로컬대학기술센터’는 기업 수요 기반 기술개발과 석·박사급 전문인력 양성 등에서 성과를 거뒀다. 이번 연구센터 건립은 이를 확장한 후속 협력으로 지산학 협력의 모범적 모델이 될 것으로 기대된다.

박민원 창원대 총장은 “LG전자가 창원대에 대규모 연구센터를 세우는 것은 학내 연구 역량과 인재 양성 기반을 인정받은 결과”라며 “센터가 산학협력 기반의 지역혁신 모델을 만들어가는 교두보가 될 것”이라고 밝혔다.

LG전자 ES사업본부장 이재성 부사장은 “LG전자 HVAC 연구센터 설립으로 민간·산학 협력 생태계를 확대해 나가겠다”며 “시장보다 2배 빠른 압축성장을 위해 데이터센터부터 상업용·가정용을 아우르는 HVAC 코어테크 기술을 고도화하고 환경친화적 기술을 개발해 나갈 것”이라고 말했다.

박완수 도지사는 “이번 협약은 경남의 미래를 설계하는 희망의 약속”이라며 “기업과 대학이 역량을 발휘할 수 있도록 아낌없이 지원해 전국 모범 산학협력 모델로 발전시키겠다”고 강조했다.

LG전자는 한국을 비롯해 북미, 유럽, 인도 등 5개 에어솔루션연구소를 운영하고 있으며, 알래스카·오슬로·하얼빈 등 한랭 지역에 히트펌프 연구 컨소시엄을 구축하는 등 글로벌 네트워크를 넓혀왔다. 이번 창원 연구센터 건립은 이러한 글로벌 역량을 국내 지역 대학과 접목하는 첫 시도로, 지역산업과 청년 인재 양성, 글로벌 시장 확대 등의 복합적 효과가 기대된다.