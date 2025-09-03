[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 부산의 관광지에서 바가지요금 논란으로 전국적인 공분이 인 가운데, 오는 11월 부산불꽃축제를 앞두고 숙박업소와 티켓 리셀 가격이 천정부지로 치솟아 불만의 목소리가 커지고 있다.

3일 숙박 중계 플랫폼인 에어비앤비에 따르면 오는 11월 15일 부산불꽃축제가 열리는 날 부산 수영구 광안리 해수욕장 인근 숙박업소의 하루 숙박비는 100만원 안팎으로 형성돼 있다. 원룸, 투룸형 숙소의 하루 최대 숙박비는 180만원을 넘어섰고, 100만원 이상 하는 숙소도 흔히 찾을 수 있다.

이는 10월 주말 평균 숙박비인 1박 20만~30만원에 비해 5배 이상 비싼 수준이다.

앞서 지난 7월에는 부산불꽃축제 날짜 변경을 뒤늦게 인지한 한 숙박업주가 기존 예약 손님에게 거액의 추가 요금을 요구했다가 수영구에 신고되기도 했다. 업주는 1박 65만원에 예약한 고객에게 135만원의 추가 비용을 요구했고, 이를 거부하자 예약을 일방적으로 취소해 문제가 됐다. 하지만 구는 숙박업소가 환불 규정을 준수했다는 이유로 법적 제재가 불가능하다는 입장이다.

유료 좌석의 티켓도 웃돈이 붙어 팔리면서 문제가 되고 있다. 테이블과 의자를 갖춘 R석은 10만원, 의자만 제공하는 S석이 7만원에 공식 판매됐지만, 중고 거래 플랫폼에서는 1.5배~두 배 이상의 웃돈이 붙어 거래 중이다.

부산시는 티켓 재판매 관리를 위한 법적 장치가 현재로선 마련되지 않아 단속이 어렵다는 입장이다. 이에 일부 관광객들은 “바가지요금으로 시작해 웃돈 거래까지 방치하는 게 공공 축제인지 의문”이라는 목소리를 내고 있다.

부산시는 바가지요금 자체를 단속한 근거는 없다고 말한다. 가격을 미리 표시하지 않았거나, 표시한 가격과 다르게 받은 경우에만 법적 조치를 할 수 있다는 것이다.

앞서 부산에서 ‘개당 3000원짜리 어묵’이나 ‘한 접시 7만원 해삼’이 논란을 빚자, 관할 기초단체는 미신고 업체라거나 가격 표시제 위반이라는 이유로만 조치할 수 있었다.

하지만 바가지요금 문제가 전국적으로 큰 파장을 일으키자 정부도 문제 해결을 위한 고민을 시작했다. 이재명 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “사소한 이득을 위해 치명적 타격을 얻는다”며 “공공의 이익이 침해되는 상황을 방치할 수 없다”고 지적했다.

부산불꽃축제는 지난해 27억원, 올해 23억원의 시민 혈세가 투입되는 지역의 대표 행사다. 이렇듯 거액의 시민 혈세가 투입되는 만큼 특단의 대책이 필요하다는 지적이 나온다.