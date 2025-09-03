‘국힘 지자체장 내란 가담’ 與 주장에 “지방선거 자신 없어지니 끌어내리기” 개혁신당과 ‘지선 연대’ 필요성 강조 “지도부에 제안…당 중진으로서 역할”

[헤럴드경제=김진 기자] 오세훈 서울시장은 3일 국민의힘에 대한 특검의 압수수색과 더불어민주당의 내란특별재판부 추진 등과 관련해 “요즘 정부·여당을 보면 폭주기관차를 떠올리게 된다”며 “역사적 전례를 보면 폭주기관차는 반드시 궤도를 이탈해 전복된다”고 말했다. 국민의힘 소속 지방자치단체장의 12·3 비상계엄 사태 당일 ‘내란 가담설’을 주장하는 민주당 내 목소리에 대해선 “특검에 표적수사를 하명하는 모습”이라고 지적했다.

오 시장은 이날 오후 국회 의원회관에서 김재섭 국민의힘 의원실 주최로 열린 ‘내일이 더 기대되는 서울’ 토론회에 참석한 자리에서 기자들을 만나 “과유불급”이라며 특검 수사를 강하게 비판했다.

오 시장은 “국민의힘은 정권을 잃어버리고 이제 겨우 전열을 재정비하는 중”이라며 “그런 타이밍을 놓치지 않고 과도한 정치 공세로 야당을 뒤흔드는 폭주기관차의 모습에서 저는 정말 전복이 멀지 않았구나 하는 느낌을 강하게 받았다”고 말했다. 그러면서 “왜 역사 속에서 가르침을 늘 새기지 못하고 정반대의 길을 가는지 모르겠다”며 “내란특별재판부를 비롯한 최근 일련의 여당 행태를 보면서 많은 국민이 깊이 우려하기 시작했다는 점을 분명하게 경고한다”고 했다.

오 시장은 자신을 비롯해 국민의힘 소속 지자체장의 내란 가담설을 주장한 전현희 민주당 최고위원 등에 대한 질문을 받자 “보기에 딱하다”며 한숨을 내쉬었다. 그는 “지자체 중에서 가장 먼저라고 해도 과언이 아니다. 계엄에 반대하고, 계엄은 철회돼야 한다는 입장을 분명히 밝혔던 기억이 선명하다”며 “그럼에도 불구하고 사실관계와 정반대 주장을 하며 수사해야 한다고 하는 건 사실상 특검에 표적수사를 하명하는 모습”이라고 했다.

이어 “정말 큰일 낼 사람들이라는 생각을 지울 수가 없었다”며 “벌써 정부·여당이 보여주는 여러 난맥상 때문에 내년 지방선거에 자신이 없어지면서 이치에 맞지 않는 수단을 동원해서라도 수도권 단체장을 끌어내려야겠다는 사심을 감춘 입장 표명이 아닌가 하는 느낌을 강하게 받았다”고 했다.

오 시장은 새롭게 출범한 장동혁 지도부 체제에 대해서는 “의석수가 작은 제1야당의 입장에서는 결국 가장 큰 투쟁력의 원천이 국민적 지지”라며 “중도와 수도권, 청년층의 지지가 필요하고, 그 지지가 바탕이 될 때 이렇게 무도하게 자행되는 정부·여당의 정치적 공격이 국민적 비판에 직면하게 만들 수 있다”라고 당부했다. 그는 “새로 출범한 지도부 인선을 보니까 다소 안심이 된다”며 “두 가지 양립하기 힘든 목표를 향해 고심 끝에 인선을 하고 있구나 하는 느낌을 받았다”고 덧붙였다.

개혁 보수 성향의 개혁신당과 연대 가능성을 묻는 질문에 오 시장은 “합당이 됐든, 선거 연대가 됐든 어떤 형태로든 합심하고 협력해서 이 무도한 폭주기관차를 견제할 필요가 있겠다는 생각엔 변함이 없다”고 답했다. 오 시장은 내년 지방선거에서 보수 표심 분열을 막기 위해 국민의힘과 개혁신당의 합당을 주장한 바 있다.

오 시장은 “특히 약 9개월 뒤로 다가온 지방선거를 앞두고 개혁신당과의 합심과 협력이 아마 가장 효율적인 폭주기관차에 대한 견제 효과를 거둘 수 있지 않을까 기대된다”며 “국민의힘 지도부에 그 점을 이미 제안하고 촉구한 바 있다”고 했다. 자신의 역할을 묻는 질문엔 “이미 (저의) 역할을 시작했다”며 “당의 책임있는 중진으로서 바람직한 방향으로 물꼬를 트는 데 역할을 자제하면 안 될 것”이라고 했다.