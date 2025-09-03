북중러 정상도 걸으며 담소 나눠…시진핑 左김정은 右푸틴 자리 ‘건강이상설’ 후진타오 전 주석 불참…원자바오 전 총리는 참석

[헤럴드경제=김지헌 기자] 북한 김정은 국무위원장이 3일 오전(현지시간) 중국 베이징 톈안먼 망루(성루)에 올라 중국의 80주년 전승절 열병식을 참관하는 동안 시진핑 중국 국가주석과 단독으로 가까이에서 대화하는 모습이 포착됐다.

열병식 행사 중 시 주석과 김 위원장은 자리에 앉은 채로 서로에게 몸을 기울이며 대화에 집중하는 것처럼 보였다. 두 정상 뒤로는 통역이 앉아있었다.

시 주석은 망루 계단을 오르면서도 도중에 잠깐 멈춰 서서 김 위원장을 바라보며 이야기를 건네는 모습이 보였다. 김 위원장은 가볍게 고개를 끄덕였다.

시 주석과 김 위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 망루에 오르기 전 레드카펫을 나란히 걸으면서 담소를 나눴다.

망루에 입장하면서 세 정상은 차례로 중국의 항일전쟁 참전용사들과 악수를 나눴다.

열병식을 참관하기 위해 선 망루 앞줄에 시 주석을 가운데 두고 김 위원장이 왼편에, 푸틴 대통령이 오른편에 자리했다. 탈냉전 이후 ‘북중러’ 3국 정상이 나란히 서는 역사적 장면이 연출됐다.

외빈 입장이 마무리되고 리창 중국 국무원 총리가 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 개회를 선언했다.

이날 행사에는 원자바오 전 총리가 모습을 보였다.

다만 건강이상설이 제기됐던 후진타오 전 주석과 주룽지 전 총리는 불참한 것으로 보인다.

리창 총리와 자오러지 중국 전국인민대표대회(전인대·중국의 국회 격), 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협), 차이치 중앙서기처 서기, 딩쉐샹 국무원 부총리, 리시 중국공산당 중앙기율검사위원회 서기 등 현직 지도부 7명도 모두 참석했다. 한정 국가부주석도 자리했다.

다른 원로들로는 장더장 전 전국인민대표대회(전인대) 상무위원장, 위정성 전 전국인민정치협상회의(정협) 주석, 허궈창 전 중국 정치국 상무위원, 류윈산 전 중국 정치국 상무위원, 장가오리 전 부총리 등이 참석했다.

이들 외에 우원식 국회의장, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리 등 각국 고위 인사들도 참석했다. 이번 행사에 중국은 26개국 국가 원수 및 정부 수뇌를 초청했다.

2015년 전승절 70주년 열병식 행사 때와 달리 시 주석을 중심으로 외국 정상들과 중국 지도부가 좌우로 나눈 자리 배치가 이뤄지지는 않았다.