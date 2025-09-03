[헤럴드경제=최원혁 기자] 복숭아 한 박스를 구매해 절반 정도를 먹은 뒤 환불을 요구한 손님 때문에 당황스럽다는 자영업자의 사연이 전해졌다.

지난 2일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 과일 장사를 하고 있는 A씨의 사연이 올라왔다.

A씨는 지난 1일 60대 중후반으로 보이는 여성 B씨의 항의를 받았다. 어제 구매한 복숭아를 못 먹겠으니 3만9000원을 현금으로 환불해 달라는 요구였다.

A씨는 상대방이 “저희 어머니가 돈부터 받고 (복숭아를) 보여주지도 않은 채 넣었다고 했다”며 “또 저희가 파는 복숭아 가격보다 더 높은 값에 팔았다며 뭐라고 했다”고 전했다.

B씨는 샀을 때 그대로 가져왔다면서 A씨에게 복숭아 11과 박스를 내밀었다.

하지만 상자를 연 A씨는 당혹감을 감추지 못했다. 전액 환불을 요청하러 왔다면서 복숭아 11개 중 5개가 없었던 것이다.

게다가 남아 있는 복숭아들도 자신이 팔고 있는 다른 복숭아에 비해 너무 작았다. 게다가 일부는 조각이 나거나 윗부분이 잘려 있기도 했다.

B씨는 “이런 쓰레기 같은 것을 섞어 팔았다”고 주장했고 A씨는 창고에 B씨를 데려가 판매하고 있는 복숭아 크기를 보여주며 해명했다.

그는 “크기도 다른 데다 이렇게 빈 복숭아 박스를 팔겠냐”고 되물었지만 B씨는 계속해서 사죄하고 환불하라며 목소리를 높였다.

A씨가 “우린 CCTV도 있고 다 증명할 수 있다”고 하자 B씨는 “CCTV 같은 거짓말 믿지 않는다. 경찰 대동해서 가게를 다 부숴버릴 테니 각오하라”며 차를 타고 가버렸다.

이후 A씨는 가게 CCTV를 확인했다. 그 결과 B씨는 A씨의 어머니에게 과일을 샀다고 주장했지만 물건을 파는 건 주말에만 일하는 아르바이트생이었다. 또 B씨 본인이 복숭아와 샤인 머스캣을 하나하나 보고 구매하는 장면이 담겼다며 억울하다는 입장을 밝혔다.

A씨는 “진짜 경찰 대동해서 왔으면 한다. 얕은 수를 쓰면 어떻게 되는지 피부로 느끼게 해주고 싶다”고 말했다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘이래서 꼭 CCTV 달아놔야 한다’, ‘세상에 별난 사람이 많다’, ‘장사하는 사람을 얼마나 우습게 보는 거냐’ 등 당양한 반응을 보였다.