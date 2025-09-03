EBS “어려운 지문 배제했으나 6월 모평보단 어렵다” EBS 연계율 55.6%…듣기 12개 문항·읽기 13개 문항

[헤럴드경제=김용재 기자] EBS가 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 영어영역의 난이도와 관련해 “작년 수능과 대체로 비슷하나 일부 문항에서 변별력을 확보하고자 노력했다”라고 밝혔다.

EBS 현장 교사단은 3일 교육부에서 브리핑을 열고 이같이 말했다. EBS 교사단은 “내용이 지나치게 추상적이어서 우리말로 해석해도 이해하기 어려운 지문은 배제했다”라면서도 “지난 6월 모의평가보다는 어려웠던 것으로 보인다”라고 분석했다.

교사단은 “지문과 선택지를 충실하게 읽고 정확하게 이해하면 풀 수 있는 문항들이 다양한 유형에서 골고루 출제돼 전반적인 변별력을 확보한 것으로 판단된다”고 분석했다.

교사단은 “신유형 없이 작년 수능의 출제 경향을 유지하며 소위 ‘킬러문항’의 요소는 배제했다”며 “공교육을 통해 지문을 충실하게 읽고 이해하는 능력을 갖춘 수험생들이 정답을 맞힐 수 있도록 다양한 유형의 문항에서 지문과 선택지의 정확한 이해를 요하는 문항으로 변별력이 확보됐다”고 설명했다.

교사단은 정확한 독해력과 종합적 사고력에 근거해야 정답을 찾을 수 있는 ▷21번(함축의미 추론) ▷34번(빈칸 추론) ▷37번(글의 순서) ▷39번(문장 삽입) 등의 문항이 중·상위권 학생들을 변별할 것으로 예상했다.

EBS 교재 연계율은 55.6%(25문항)이다. 특히 듣기·말하기 문항의 경우 EBS 교재에 나온 대화를 재구성하거나 소재·그림 등을 활용한 문항이 12개 출제됐다. 읽기와 쓰기 문항의 경우 EBS 교재에서 지문과 안내문의 주제나 소재를 활용한 문항이 13개 출제됐다.