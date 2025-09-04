“주거 공간도 경험 중심” 운동·여가·육아·반려동물 돌봄까지…단지에서 누리는 일상

화양지구 최초로 건식사우나, 풋살장 도입한 아파트 어디?

아파트를 고르는 기준이 달라지고 있다. 입지, 교통, 학군 같은 기본 조건과 구조 및 설계 등 공간의 물리적 가치는 여전히 중요한 요소지만, 이제는 그 공간에서 어떤 ‘경험’을 할 수 있는지도 함께 고려되는 시대다. 단지 안에서 누릴 수 있는 일상과 커뮤니티의 질이 주거 만족도를 좌우하는 핵심으로 떠오르고 있는 것이다.

실제 한국갤럽·희림건축·알투코리아가 공동 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’ 설문조사에 따르면, 소비자가 가장 선호하는 주거 특화 요소 1위는 ‘다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택’(34%)으로 나타났다. 이는 전년 대비 9%p 증가한 수치로, 최근 커뮤니티 시설의 중요성이 얼마나 부각되고 있는지를 보여준다.

이에 따라 단지 안에서 일상생활 대부분이 가능할 정도로 커뮤니티 시설이 점점 더 다채롭고 정교해지고 있다. 한때 입주민들의 부러움을 샀던 피트니스센터나 실내 골프연습장은 이제 대부분 신축 아파트에서 기본 옵션처럼 여겨질 정도다. 최근에는 라운지 카페, 사우나, 개인 독서실, 스터디룸, 수영장, 물놀이터, 키즈카페, 펫그라운드 등까지 도입되며 커뮤니티의 범위가 크게 확장되고 있다. 여기에 공간별 디자인과 인테리어에도 신경을 기울여 단순한 편의시설을 넘어 감성적인 휴식 공간으로 진화하는 추세다.

여가, 운동, 자기계발, 육아, 반려동물 돌봄까지 포괄하는 입주민 맞춤형 커뮤니티는 실거주 만족도를 끌어올리는 것은 물론, 시장에서의 자산 가치까지 인정받고 있다.

실제로 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기도 과천의 ‘과천 푸르지오 써밋’은 스카이라운지, 게스트하우스, 수영장, 사우나 등을 갖추며 지역을 대표하는 단지로 자리매김했다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 전용 84㎡가 지난 6월 26억 원에 거래돼 같은 면적 기준 지역 최고가를 경신했다.

부동산 업계 관계자는 “수요자들의 눈 높이가 날로 높아지면서 설계나 평면 등에서 상향 평준화가 이뤄지자 커뮤니티가 단지 경쟁력을 좌우하는 요소로 작용하고 있는 상황”이라며 “고품격 커뮤니티를 갖춘 단지는 입주민들의 주거 만족도를 높이는 것은 물론 대외적으로 고급 아파트라는 이미지를 형성, 지역을 대표하는 랜드마크로 인식된다는 점에서 수요자들의 선호도가 높다”고 말했다.

이 가운데 ㈜신영화양지구개발피에프브이가 평택 화양지구에 선보인 ‘신영지웰 평택화양’이 주목받는다. ‘신영지웰 평택화양’은 화양지구 9-1블록(경기도 평택시 현덕면 화양리 일원)에 지하 2층~지상 최고 29층 10개 동 총 999가구 규모로 조성되는 대단지다. 전 가구가 ‘국민평형’이라고 불릴 만큼 실수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성된 것이 특징이다.

화양지구 내 최초로 도입되는 세대창고, 건식 사우나와 풋살장을 비롯해 실내 체육관 및 잔디광장과 커뮤니티 광장 등 랜드마크급 상품성을 갖추고 있다. 입주민들이 여유롭게 티타임을 가질 수 있는 티하우스, 어린이들이 마음껏 뛰어 놀 수 있는 어린이 놀이터 및 유아놀이터, 맘스스테이션, 피트니스센터, 골프연습장, 돌봄센터, 어린이집, 펫그라운드, 독서실, 1인 독서실 등 다채로운 커뮤니티도 함께 조성될 예정이다.

신영지웰 평택화양은 화양지구 내에서도 상징성 높은 최중심 입지에 들어선다. 1분 거리에 화양지구 중심상업지역이 위치해 있으며, 공공청사 및 종합병원 등도 도보 거리에 조성될 예정이다. 단지 바로 앞에는 초등학교 개교가 예정되어 있으며 중∙고교 및 학원가도 지근거리에 있다. 홈플러스(평택안중점) 및 인근 현화∙송담지구 인프라도 공유할 수 있어, 입주 후 양질의 주거환경이 구현된다.

교통망 또한 잘 갖춰져 있다. 38번 국도 및 서해안고속도로를 통해 지역 내외의 이동이 수월하다. 여기에 충남 홍성에서 화성 송산을 잇는 서해선 복선전철과 평택 동서부를 가로지르는 평택선 안중역이 최근 개통되면서 이에 따른 수혜 효과도 기대된다. GTX-A, C 노선을 평택까지 연장하는 계획도 있어 교통망 확충에 대한 기대감도 높은 상황이다.

분양가는 국민평형 기준 4억 원대 중반으로, 최근 평택 분양단지들 가운데 가장 합리적이라는 평가다. 1차 계약금은 500만 원 정액제, 중도금 전액 무이자 혜택이 적용된다. 또한 계약자를 대상으로 계약 축하금 500만 원을 지원하고 있어 입주 시까지 자금 부담을 덜 수 있다. 계약 이후 전매도 가능하다.

신영지웰 평택화양의 견본주택은 경기도 평택시 안중읍 송담리 일원에 위치해 있다. 입주는 2027년 4월 예정이다.