[헤럴드경제=김성훈 기자] 경기도교육청이 고등학교 3학년 학생들의 운전면허 등 자격증 취득에 필요한 경비를 지원하는 사업을 두고 ‘혈세 낭비’ 논란이 일고 있다.

경기도교육청은 경기지역 모든 고등학교 3학년 재학생을 대상으로 운전면허, 어학, 한국사능력검정시험 등 자격증 취득에 관한 실비 지원 사업을 올해 처음 시행 중이다. 1인당 1개 자격에 한해 최대 30만원까지 지원받을 수 있다. 종전 실업계고 재학생만 대상이었는데, 일반고, 자율고, 특성화고 등 모든 학교로 확대했다. 이에 편성된 예산이 올해 372억원이다.

학생들의 반응은 좋았다. 도교육청이 올해 초 고3 학생들을 대상으로 진행한 수요 조사 결과에서는 전체 12만2333명 중 72.4%에 해당하는 8만8575명이 시행을 희망했다. 운전면허를 희망한 학생이 7만2751명(82.1%)으로 가장 많았고, 어학 4430명(5%), 한국사능력검정시험 1772명(2%), 기타 순이었다.

교사들 사이에서는 혈세 낭비, 업무 가중 등의 이유로 반대하는 목소리가 나온다. 경기교사노동조합은 3일 국회에서 기자회견을 열어 “고3 학생에게 이 예산을 쓰는 것은 매우 비효율적이고 교육적 적합성이 없다”라고 비판했다.

이들은 회견에서 “운전면허는 만 18세 이상만 취득할 수 있기 때문에 고3 학생이라고 하더라도 생일이 지나야 지원 대상이 되고 경기도는 이미 만 19세 이상 청년들에게 운전면허 취득 지원 예산 200억원을 편성했다”라고 지적했다. 또 “더욱이 지금은 수능 원서를 접수하고 수시모집을 준비하는 중요하고 급박한 시기로 고3 담임 교사들은 대학 입시 상담과 취업 지도 등에 매진하느라 1분 1초가 모자란 상황인데 운전면허 관련 업무까지 떠안게 됐다”며 “교사의 시간과 역량이 행정 업무로 낭비되고 있다”고 덧붙였다. 내년 지방선거를 의식한 사업 아니냐는 의혹도 제기했다.

도교육청 측은 ‘고3 학생들의 원활한 사회진출 역량 개발을 돕는다는 취지’라는 입장이다.