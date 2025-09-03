[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국수력원자력은 지난 2일(현지시간) 세르비아 베오그라드에서 세르비아 에너지광업부(MoME)와 원자력 및 수소 분야 상호협력을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약에서 한수원과 MoME는 세르비아 원전 기반 마련을 비롯해 원자력 전문 인력 양성 교육프로그램 개발, 그린수소 실증 프로젝트 실현 등 분야에서 협력하기로 했다. 아울러 청정에너지 프로젝트 발굴도 함께 추진하기로 했다.

세르비아는 현재 석탄 의존도가 60%에 달하는 상황을 개선하고 탄소중립을 달성하기 위해 수력, 풍력, 태양광, 원자력 등 다양한 에너지원을 활용하는 에너지 다변화 정책을 추진하고 있다.

이에 작년 11월에는 에너지법을 개정해 원전 정책 개발 및 인재 양성에 박차를 가하고, 수소에너지 개발을 위한 법적 기반을 마련했다.

MoME는 한수원과의 이번 협약을 통해 원자력 개발 프로그램, 인력 교육·운영 등 분야에서 장기 협력 기반을 마련하고 자국 청정에너지 산업 성장을 기대하고 있다고 한수원은 전했다.

황주호 한수원 사장은 “이번 협력을 통해 세르비아 정부와 에너지 파트너십을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”면서 “특히 세르비아 수소 실증 프로젝트 실현에 기여하고, 청정에너지 분야에서 협업 기회를 창출하겠다”고 말했다.