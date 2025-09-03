프랜차이즈 해외진출 상담회 개최

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼성웰스토리가 KOTRA(대한무역투자진흥공사)와 손잡고 국내 외식 프랜차이즈 브랜드의 활로 개척에 나선다.

삼성웰스토리와 KOTRA는 3일 삼성웰스토리 분당 본사에서 외식 프랜차이즈의 해외진출 지원을 위한 업무협약을 체결하고, 해외 바이어가 참석하는 ‘2025 프랜차이즈 해외진출 상담회(GFBP)’를 개최했다.

삼성웰스토리는 이번 협약을 통해 해외 사업 역량을 기반으로 KOTRA와 다양한 공동사업을 추진한다. 삼성웰스토리는 현재 중국·베트남·헝가리 해외법인과 글로벌 식품 파트너사를 연계한 글로벌 유통망을 보유하고 있다.

이날부터 5일까지 진행하는 GFBP는 아시아와 오세아니아 3개국의 마스터 프랜차이즈 바이어들과 국내 프랜차이즈 기업 22개사가 참여한다. 상호 매칭을 통한 1대 1 비즈니스 상담이 이뤄진다.

삼성웰스토리는 WIC(Welstory Innovation Center)의 조리 공간을 활용해 각 프랜차이즈의 대표 메뉴를 시연한다. 대표 수출 상품 20여종과 프랜차이즈 공간 컨설팅 등 고객 지원 360솔루션 사례도 전시했다.

삼성웰스토리 관계자는 “앞으로도 해외 진출 세미나, 글로벌 동행 시장조사 등 국내 프랜차이즈의 글로벌 진출을 위한 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.