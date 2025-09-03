화재감지기 보급·마을돌봄시설 연장…필로티 구조 아파트 3만동에 대응장비 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 3일 최근 잇달아 발생한 화재 참변을 방지하기 위해 “소방 시설을 보강하는 것뿐만 아니라 안전교육 강화와 돌봄 체계 개선까지 종합적으로 고려해야 한다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부세종청사에서 주재한 제3회 국정현안관계장관회의에서 이같이 화재재발 대응책을 말했다.

정부는 향후 취약 가정 약 150만 세대에 단독경보형 감지기를 보급하고, 노후 공동주택 밀집 지역 내 3천여 초등학교를 찾아가 안전교육을 실시한다.

이와 함께 방과후 마을돌봄시설 350개소를 야간까지 연장 운영할 계획이다.

지난 7월 아파트 필로티 주차장에서 불이 나면서 많은 사상자가 나온 광명 화재의 후속 대책으로 필로티 구조 공동주택 3만동에 아크차단기 등 초기대응 장비를 신속히 보급하고, 건축물 성능확인제를 도입하는 등 근본적 안전 개선책도 추진한다.

광명 화재 외에도 최근 잇단 아파트 화재로 인해 인명피해가 발생하면서 재발방지 대책을 세워야 한다는 목소리가 높아졌다.

지난 6월 부산 부산진구의 한 아파트에서 부모가 집을 비운 사이 불이 나 10·7세 자매가 사망했고, 7월 부산 기장군의 한 아파트에서는 심야 화재로 부모 없이 집에 있던 8·6세 자매가 숨졌다.

정부는 이날 회의에서 별도로 ‘소방 R&D(연구개발) 강화방안’, ‘직장인 든든한 한 끼 지원방안’ 등의 사안도 논의했다.

정부는 국방 기술을 소방 현장에 적용하고, 소방 R&D 분야에 과감한 투자를 단행해 역량과 체계를 근본적으로 강화할 방침이다.

이를 위해 근력강화 슈트 등 이미 검증된 첨단 국방기술을 현장에 적용하고, 내년 소방 R&D 예산은 전년 대비 64.9% 증가한 503억원을 정부안으로 확정했다.

또 인구감소지역·산업단지 등 식생활 여건이 열악한 지역 중소기업 근로자의 식비 부담을 줄이고자 내년부터 3년간 ‘직장인 든든한 한 끼’ 사업을 시범운영한다.

오는 10월부터는 영세 중소기업을 중심으로 ‘천원의 아침밥’ 파일럿 사업도 추진한다.