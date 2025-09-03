“北, 노동당 창건 80주년 앞두고 中지원 절실…북미대화에 中후원 필요 판단” “러, 中지원으로 北경제 안정화되면 큰 이익…中, 과도한 北 접근에는 신중”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 김정은 북한 국무위원장이 베이징에서 열린 ‘항일전쟁 승리 80주년’ 기념 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 것을 계기로 중국과 관계 정상화를 모색할 것으로 관측된다고 일본 언론이 3일 보도했다. 김 국무위원장은 앞서 시진핑 중국 국가주석과 중국 베이징 톈안먼 망루에 올라서기에 앞서 두 손을 꼭 잡고 반가움을 표하는 인사를 나눈 바 있다.

요미우리신문은 “열병식은 시진핑 중국 국가주석이 미국에 대항하기 위해 우호국 정상들을 초대해 여는 행사라는 의미가 강하다”며 “김 위원장이 이처럼 많은 정상이 모이는 국제 행사에 모습을 드러내는 것은 처음”이라고 의미를 부여했다.

이 신문은 다자 외교 무대 참석을 꺼려왔던 김 위원장이 전례를 깨고 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 참석을 결정한 것은 경색됐던 중국과 관계를 양호한 상태로 되돌릴 필요가 있었기 때문이라고 해설했다.

요미우리는 북한이 조선노동당 창건 80주년을 맞는 10월 10일을 앞두고 악화한 경제에 활력을 불어넣으려면 최대 교역국인 중국 지원이 있어야 한다면서 “북한은 김 위원장 방중 이후 정상과 주요 인사 왕래를 부활해 중국과 경제 교류를 활성화하려 한다”고 분석했다.

아울러 북한이 러시아와 군사·경제 상호 의존도를 높여 왔으나, 우크라이나 전쟁이 중단될 경우 존재감이 약해질 수 있다는 우려도 나온다고 신문은 전했다.

요미우리는 “김 위원장 시선의 끝에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 의욕을 보이는 북미 대화도 있다”고 짚었다.

이어 “만일 대화가 재개돼도 북한은 비핵화를 둘러싸고 양보할 생각이 없다고 한다”며 “미국과 대등하게 논쟁하려면 러시아뿐만 아니라 중국의 후원도 있는 편이 유리하다고 판단한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

아사히신문은 이날 열병식에서 김 위원장과 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 처음으로 한자리에 모였지만, 중국과 러시아가 북한에 대한 인식과 관련해 ‘동상이몽’이라고 전했다.

러시아는 우크라이나 전쟁으로 여력이 없어 중국이 경제적으로 북한을 지원하는 것을 환영하지만, 중국은 북한과 과도하게 밀착하는 것에 신중한 편이라는 것이다.

아사히는 “러시아는 우크라이나 침공과 관련해 북한으로부터 탄약과 병사 등을 받으며 ‘군사 동맹화’를 추진하고 있다”며 “북·중 관계가 개선되고 중국 지원을 받은 북한 경제가 안정되면 러시아에도 큰 이익이 된다”고 해설했다.

이 신문은 “중국도 북한과 관계 재건에 이점이 적지 않다”며 국제사회에서 북한에 영향력을 발휘할 수 있는 몇 안 되는 나라라는 지위를 유지하려 한다고 관측했다.

다만 아사히는 “중국이 북한에 너무 접근하면 북한 핵 개발과 미사일 발사를 묵인한다고 비판받을 가능성이 있다”며 “한반도 불안정화를 조장한다고 인식되면 오히려 한미일 안보 협력을 가속해 중국 포위망이 강화될 수도 있다”고 지적했다.

한편, 일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 이날 열병식 관련 동향을 관심 있게 주시해 왔다면서도 북중러 정상이 결집한 데 대해서는 “논평할 입장이 아니다”라며 말을 아꼈다.

일본 언론은 열병식을 비교적 차분하게 보도했다. NHK는 열병식을 생중계하지 않았고, 요미우리신문과 마이니치신문은 열병식 시작 이후에도 한동안 관련 소식을 홈페이지 머리기사로 배치하지 않았다.