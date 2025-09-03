“中 승리·영광 추구 과정에 미국인 많이 희생…정당한 예우받아야” 북중러 반미연대에 불편함 표출…‘갈라치기’ 카드 꺼내들지 주목

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 제2차 세계대전 승전 80주년을 기념하는 중국의 전승절 열병식에 불편한 심기를 드러냈다.

이 행사에서 중국과 러시아, 북한의 정상이 한데 모여 반미(反美)·반서방 연대를 더욱 공고히하는 모습이 확인되자 이에 대한 반감을 여실히 표출한 것이다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 밤 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “중국이 매우 적대적인 외국 침략자를 상대로 자유를 확보하도록 도울 목적으로 미국이 중국에 제공한 막대한 양의 지원과 ‘피’를 중국 시 주석(시진핑 중국 국가주석)이 언급할지가 답변돼야 할 중대한 문제”라고 말했다.

그는 “중국이 승리와 영광을 추구하는 과정에서 많은 미국인이 죽었다”며 “나는 그들이 그들의 용기와 희생 덕분에 정당하게 예우받고 기억되기를 바란다”고 덧붙였다.

이 같은 발언은 중국이 이번 전승절을 통해 2차대전 승전과 관련한 미국의 역할을 저평가하는 동시에 중국의 역할은 강조함으로써 2차 대전에 대한 역사를 새로 쓰려고 한다는 관측이 제기되는 상황에서 나왔다.

특히 트럼프 대통령이 미국인의 용기와 희생을 강조한 것은 ‘플라잉 타이거’(Flying Tiger·중국명 ‘비호대<飛虎隊>’)로 불리는 미군 조종사들의 대중국 지원 등을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

미국은 일본을 견제하고 중화민국을 지원하기 위해 1941년∼1942년 비밀리에 군 조종사들을 의용군 형태로 보낸 바 있다.

결국 이번 열병식에서 북중러 정상이 66년만에 자리를 같이하면서 미국을 포함한 서방에 맞선 ‘세력과시’라는 평가가 나온 상황에서 현재의 중국이 있기까지 미국의 기여가 컸음을 기억하라는 메시지를 던진 것으로 풀이된다.

특히 트럼프 대통령의 SNS 게시글은 시 주석이 중국 수도 베이징 텐안먼 일대에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장을 좌우 양 옆에 두고서 전승절 행사를 시작한 직후에 나왔다.

이 같은 트럼프 대통령의 민감한 반응은 이날 앞서 보인 그의 여유있는 태도와는 온도차를 느끼게 한다.

트럼프 대통령은 이날 오전 방송된 라디오 인터뷰와 오후 백악관 행사에서 취재진과 진행한 질의응답 과정에서 북한과 중국, 러시아의 3국 밀착 및 반미 연대 강화 움직임을 우려하느냐는 질의에 “전혀 그렇지 않다”고 답하며 애써 태연한 모습을 보였다.

그는 북중러 밀착을 우려하지 않는 이유로 무역 등 대중(對中) 관계에서 미국이 훨씬 유리한 위치에 있다는 점, 이들 국가가 미국에 군사적 위협을 가하지 않을 것이라는 점을 들었다.

하지만, 전승절 행사가 막상 시작되고 김 위원장과 시 주석, 푸틴 대통령이 나란히 서 있는 모습이 확인되자 결국 불편한 감정을 표출한 것은 북중러 연대를 심각하게 보는 미국민의 여론을 감안한 대응으로 풀이된다.

아울러 2차 세계대전 태평양-아시아 전선에서 연합국의 ‘주적’이 일본임에도 ‘매우 적대적인 외국 침략자’로 표현한 것은 한국과 함께 미국의 인도·태평양 지역 핵심 동맹국인 일본의 국명을 의도적으로 지칭하지 않은 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 아울러 이날 열병식에 참석한 김정은 위원장과 푸틴 대통령을 따로 언급하기도 했다.

그는 “당신(시진핑)이 미국에 대항할 모의를 하면서, 블라디미르 푸틴과 김정은에게 나의 가장 따뜻한 안부 인사를 전해달라”고 당부했는데, 시니컬한 역설 화법을 통해 북중러 연대에 대한 ‘견제구’를 던진 것으로 해석됐다.

김 위원장과 푸틴 대통령은 이날 시 주석의 좌우에 나란히 자리를 잡아 중국과의 관계에서 지니는 각별한 위상을 드러냈다.

외신들은 시 주석이 이 같은 모습을 통해 반미를 공통 분모로 하는 국가들의 연대 메시지를 국제사회에 보내려고 했다는 분석을 내놓고 있다.

트럼프 대통령은 그간 김 위원장, 푸틴 대통령 등 권위주의 통치자들과의 개인적 친분을 강조하며 이를 통해 외교적 성과를 끌어낼 수 있다고 장담해왔다.

그랬던 트럼프 대통령이 북중러 정상이 반미 연대를 꾀하고 있다는 점을 공개적으로 명확히 한 것은 일종의 좌절감의 표현으로 읽히는 측면이 없지 않다. 따라서 향후 트럼프 대통령이 이들을 ‘갈라치기’ 하기 위한 모색에 나설 지에 관심이 쏠릴 전망이다.

트럼프 대통령은 집권 2기 출범 이후 강경 관세 정책을 펴면서 중국과 서로 100%를 훌쩍 넘는 초고율 관세를 부과하는 ‘관세 치킨게임’을 벌이다 현재 휴전에 이르렀지만 현 상황이 계속 유지될지 여부는 유동적이라는 관측이 많다.

러시아를 상대로는 우크라이나 전쟁 종식을 압박하면서 러시아산 원유를 대량 구매하는 인도에 기존 상호관세 25%에 추가로 25%를 더해 총 50% 관세를 부과하는 2차 제재에 나선데 이어 러시아에 대한 직접 제재 카드도 배제하지 않고 있는 상황이다.