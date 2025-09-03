[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남의 소비자물가 상승률이 3개월 만에 다시 1%대에 들어서며 안정 흐름을 보이고 있다.

경남도가 3일 밝힌 통계청 8월 소비자물가 동향에 따르면 경남의 소비자물가지수(2020=100)는 116.73으로 전년 동월 대비 1.9% 상승했다. 전국 평균(1.7%)보다 다소 높지만, 지난 5월 이후 3개월 만에 1%대로 재진입한 것이다. 올해 들어 1%대 상승률은 네 번째다.

품목별로는 석유류 가격 하락과 일부 통신요금 인하가 물가 안정 요인으로 작용했다. 반면 폭염·폭우 영향으로 신선식품지수는 전년 동월보다 4.3% 올랐다. 특히 신선어개류(8.8%↑)와 신선과실(4.7%↑)이 큰 폭으로 뛰어 도민 체감물가를 자극했다. 다만 신선채소 상승률은 7월 0.7%에서 8월 0.5%로 둔화했다.

경남도는 경제통상국장을 상황실장으로 하는 ‘물가안정종합상황실’을 상시 운영하고 있다. 64개 핵심 품목 가격을 매주 공개하고, 전통시장 가격표시제를 시범 운영하는 등 현장 중심의 대응에 나서고 있다.

추석을 앞두고는 물가안정 대책도 강화된다. ‘e경남몰’에서 농축산물과 가공식품 할인행사를 진행 중이며, 9월 8일부터 10월 10일까지는 전상품(수산물 제외)을 대상으로 25% 할인쿠폰을 발급해 장바구니 부담을 덜 계획이다. 배추·무·소고기 등 성수품은 집중 관리 품목으로 지정해 수급 상황과 원산지 표시 등을 점검한다.

조현준 도 경제통상국장은 “8월 경남 물가가 안정세를 보이고 있으나 추석을 앞둔 민생 부담 완화가 중요하다”며 “시군, 유관기관과 함께 성수품 수급을 철저히 관리하고 e경남몰 행사를 확대해 도민이 체감할 수 있는 물가 안정 효과를 내겠다”고 말했다.