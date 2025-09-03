- 산림을 통한 탄소흡수원, 온실가스 감축과 외부사업 활성화 방안 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원(원장 최무열)은 2일 서울 로얄호텔에서 ‘2025 산림부문 배출권거래제 세미나’를 개최하고 산림을 활용한 탄소흡수원 확충 및 외부사업 활성화 방안을 모색하는 뜻깊은 자리를 성황리에 마쳤다.

이번 토론회는 배출권거래제 외부사업에 관심 있는 기업, 지자체, 산주 등 약 100여 명이 참석한 가운데 진행되었으며, 산림부문 외부사업의 현황과 정책 방향, 기업의 참여 전략 등 다양한 주제 발표와 상담이 이어졌다.

주요 프로그램은 총 3부로 구성했다. ▷1부에서는 국내외 탄소시장 전반의 동향을 다루었고, ▷2부에서는 자연기반 해법(NbS)을 활용한 기후변화 대응 전략을 소개하였다. 이어진 ▷3부에서는 산림탄소사업 프로젝트 사례를 공유하고 협업 방안을 논의함으로써, 산림부문 배출권거래제 외부사업에 대한 이해와 참여 확대를 도모하는 시간을 가졌다.

최무열 원장은 “산림은 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 중요한 수단”이라며, “이번 세미나가 산림을 통한 온실가스 감축의 중요성을 확산시키고, 다양한 주체들이 함께 협력하는 계기가 됐다”고 말했다.