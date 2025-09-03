최근 수온 상승으로 제주 남부 연안서 어획 접촉·섭취시 통증, 전신마비 등 치명적 위험

[헤럴드경제=나은정 기자] 식품의약품안전처가 가을철 바다낚시가 늘어남에 따라 최근 우리나라 해역에서 발견되는 아열대성 어종 ‘날개쥐치’를 절대 먹거나 맨손으로 만지지 말라고 경고했다.

식약처는 3일 “복어는 반드시 조리자격을 갖춘 전문가만 취급해야 하며, 날개쥐치는 아예 식용이나 취급 자체를 해선 안 된다”고 주의를 당부했다.

복어는 전 세계적으로 120여 종이 존재하지만, 국내에서 식용이 허용된 복어는 참복·황복 등 21종뿐이다. 일반인은 식용을 구별하기 어렵고 손질 시 전문 지식이 필요하기 때문에 반드시 복어조리 자격이 있는 전문가가 취급해야 한다고 식약처는 설명했다.

복어 알과 내장 등에는 신경독소인 테트로도톡신이 함유돼 중독되면 구토, 신경마비 등 증상이 나타나고 심하면 사망할 수 있다.

날개쥐치 역시 살과 뼈에 복어 독의 20배에 달하는 펠리톡신을 지니고 있어 피부 상처나 점막에 노출되면 화끈거림, 발진, 통증이 생기며, 섭취 시 구토, 전신마비, 호흡곤란 등으로 이어져 사망에 이를 수 있다.

식약처는 날개쥐치가 최근 기후변화로 수온이 높아지면서 제주 남부 연안 등에서 어획되고 있다며 주의를 당부했다. 국내에서 식용이 가능한 쥐치는 가는꼬리쥐치, 말쥐치, 쥐치, 표문쥐치 등 4종뿐이다.

식약처는 “복어를 조리한 음식을 먹거나 날개쥐치를 취급한 후 손발 저림, 현기증, 두통, 운동불능, 호흡곤란 등의 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해 응급처치 받고, 병원을 찾아 신속히 치료를 받아야 한다”고 강조했다.