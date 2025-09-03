[헤럴드경제=최원혁 기자] 한밤중 배달기사가 만취 남성의 황당한 요구를 거절했다가 폭행을 당하는 사건이 발생했다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 배달기사 A씨는 지난 1일 새벽 1시께 배달 음식을 픽업하기 위해 오토바이를 타고 서울 중랑구의 한 음식점으로 가던 중이었다.

그때 인도에 있던 한 남성이 A씨를 불러 세운 후 “1만원을 줄 테니 집까지 태워달라”고 요구했다.

이에 A씨가 “내가 택시 기사냐”고 되묻자 남성은 “돈이 부족하냐. 더 줄까”라고 말했다고.

A씨는 남성의 요구를 재차 거절했고, 이에 격분한 남성은 손에 들고 있던 모자로 A씨의 얼굴을 때리기 시작했다.

폭행을 당한 A씨는 곧바로 경찰에 신고했다. 그러자 남성은 그대로 달아났고 A씨는 남성을 추격했다.

A씨가 계속해서 쫓아오자 남성은 혼자 넘어지더니 “나 죽네. 사람 살려”, “나 경찰이야”라는 말과 함께 욕설한 뒤 또 도주를 시도했다고 한다.

이 과정에서 남성은 A씨를 밀어 넘어뜨린 후 길가에 있던 배너와 쓰레기통 등을 던지며 여러 차례 폭행했다. 이어 남성이 다시 도주를 시도했으나 A씨가 끝까지 추격해 결국 붙잡았다.

이러한 장면은 인근 CCTV에 고스란히 담겼다.

때마침 현장에 도착한 경찰은 남성을 현행범으로 체포했다. A씨는 다발성 타박상과 찰과상 진단을 받고 병원에서 치료받고 있다. A씨는 “남성은 당시 술에 심하게 취한 상태였다”며 “현재 경찰이 사건을 수사 중”이라고 전했다.