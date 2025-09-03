광주 14개 고교에 자기주도학습센터 구축

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청은 3일 교육부 자기주도학습센터 공모에 관내 14개교가 선정됐다고 밝혔다.

교육부의 자기주도학습센터는 학습 여건이 열악한 중·고등학생이 스스로 공부할 수 있는 공간과 프로그램을 제공하기 위해 올해 처음 도입됐다.

학생들이 공교육 틀 안에서 체계적이고 안정적으로 공부할 수 있도록 시교육청이 지역 학교에 조성한 ‘365-스터디룸’과 유사한 방식이다.

학교에 자기주도학습공간을 제공하고, 학습 코디네이터가 상주하며 학생별 학습 상황을 관리·지원하는 것이 특징이다.

EBS 강의 프로그램을 활용한 학습 설계 관리 서비스, 대학생 화상 튜터링를 통한 개별 학습 지원 등도 제공한다.

시교육청은 학생 눈높이 공부방 ‘365-스터디룸’을 운영하는 42개 고교를 6개 권역으로 나눠 교육부 공모에 참여했으며 이중 광주경신여고 권역과 광주동신여고 권역 등 2개 권역의 14개 학교가 뽑혔다.

경신여고 권역은 광덕고·광주여고·광주제일고·금호고·금호중앙여고·상일여고가, 동신여고 권역은 동신고·석산고·수피아여고·살레시오여고·조대부고·조대여고가 함께한다.

이들 학교에는 교사들이 학습코디네이터로 참여해 학생들의 학습을 지원하는 방안도 추진한다.

사업 대상으로 선정되지 않은 학교에 대해서도 별도 계획을 수립해 ‘광주형 자기주도학습센터’을 운영하는 계획도 검토 중이다.

시교육청 관계자는 “선정된 2개 권역을 우수 모델로 활용하고 나머지는 광주형으로 추진해 학생들이 학교 안에서 안정적으로 진학지도와 학습지원을 받을 수 있게 하겠다”고 말했다.