시진핑 “평화냐 전쟁이냐 선택 기로” 2만명 넘는 지상병력·공중편대 참여 차세대 스텔스 J-20S·J-35A 열병식 상공비행 美본토 사정권 ICBM 둥펑-41·‘괌킬러’ 둥펑-26D 등장 ‘항공모함 타격’ 극초음속 대함미사일 초대형 해저 무인 잠수정도 첫 공개 세계 최대 상비군 중국 군사력 과시 CNN “美주도 세계질서 공개적 도전”

중국 수도 베이징에서 3일 오전 9시(한국시간 10시) ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장 등 26개국 정상급 인사들이 참가한 가운데 화려하게 거행됐다.

이날 행사는 귀빈 영접, 군악대 공연, 대규모 합창 등에 이어 리창 중국 국무원 총리의 개막 선언으로 시작됐다. 식순에 따라 개막 선언, 예포 80발 발사 후 연설에 나선 시 주석은 항일전쟁과 반파시즘 승리 80주년을 기념해 참석한 각국 내빈을 향해 환영 인사를 전한 뒤 과거 비극이 되풀이되지 않도록 힘을 모아야 한다고 강조했다. 또 “작금의 국제정세 상황이 평화냐 전쟁이냐, 공생이냐 제로섬이냐 선택의 기로에 놓여 있다”며 “중국군은 세계 평화와 발전을 위해 기여할 것”이라고 강조했다.

행사 시작 전 시진핑 중국 국가주석은 김정은 북한 국무위원장을 자신의 왼쪽에, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 오른쪽에 세운 채 톈안먼 광장에 모습을 드러냈다. 시 주석은 ‘북·중·러’ 연대를 강조하는 이 대형을 유지한 채 나머지 정상들은 뒤따르는 형태를 톈안먼 망루에 오를 때까지 유지했다. 북중러 정상이 한자리에서 만나는 것은 탈냉전 이후 처음이다. 또 김 위원장은 이번 행사 참석을 통해 다자 외교 무대에 처음 데뷔하게 된다.

▶시진핑 “공생이냐 제로섬이냐 선택 기로”…김정은 왼쪽, 푸틴 오른쪽 세워 등장=시 주석은 26개국 정상이 참관하는 열병식에서 최신 무인기와 탄도미사일, 신형 전투기 등 각종 첨단 무기를 대거 공개했다.

그는 연설이 끝난 뒤 이번 전승절 기념행사의 메인 이벤트인 열병식을 시작했다. 열병식은 시 주석이 군을 사열하는 열병식과 각 부대가 톈안먼 광장을 행진하는 분열식 등 두 단계로 총 70여분간 이뤄졌다. 열병식은 시 주석이 베이징 창안제(長安街)에 정렬한 군 앞을 전용차량을 타고 지나가며 사열하는 방식으로 진행됐다.

분열식에서는 총 45개 부대가 각각 방진(네모꼴 형태의 진형)을 이뤄 차례로 톈안먼 광장을 행진했다. 공중깃발호위대를 시작으로 도보 대열, 군기(君旗) 대열, 장비 대열, 공중편대 순서로 톈안먼 광장을 통과했다.

이 가운데 헬리콥터 편대로 구성된 공중깃발호위편대는 다양한 헬기를 동원해 승전 80주년을 기념하는 숫자·문자 모양으로 비행하거나 구호가 적힌 현수막을 걸고 비행했다.

그 뒤를 잇는 도보대열은 중국공산당 당기와 국기인 오성홍기, 인민해방군기를 앞세운 의장대가 앞장서는 가운데 옛것과 새로운 것을 함께 담은 ‘일로일신’(一老一新)을 표현했다. 옛것은 항일전쟁에서 활약한 ‘항전 노부대’를 의미한다. 팔로군, 신사군, 동북항일연군, 화남유격대와 주요 항일 근거지 등 15개 성(省)의 민병대원들 가운데 선발된 인원들이 행진한다. 민병대가 전승절 열병식에 참여하는 것은 이번이 처음이다.

새것은 전통적인 ‘삼합’(三合) 군 체계‘를 포함한 새로운 군사역량 구성을 의미한다고 CCTV는 전했다. 군기(君旗) 대열은 항일전쟁에서 싸운 공훈과 명예를 상징하는 행렬이다. 여러 공훈·명예 깃발 중 시기와 지역, 부대별로 선정한 깃발을 각 기관의 소속 장병들이 들고 행진함으로써 항전 정신이 계속 전승된다는 의미를 담았다.

▶‘괌 킬러’·‘사드 무력화’ 둥펑 미사일, ‘항공모함 타격’ 극초음속 대함 미사일 등 공개=최신 무기를 선보이는 장비대열은 이번 열병식에서 가장 관심을 모은 장면이었다. 실전화된 연합편성에 따라 육상작전군, 해상작전군, 방공미사일방어군, 정보작전군, 무인작전군, 후방지원군, 전략타격군 등이 각종 최신 무기를 선보였다. 앞서 중국은 이번 열병식에서 극초음속·전략 미사일과 육해공 무인장비 등 차세대 무기를 집중 공개하겠다고 예고한 바 있다.

‘괌 킬러’로 불리는 중거리 탄도미사일(IRBM) 둥펑(東風·DF)-26의 개량형인 DF-26D, 주한미군 사드(고고도 미사일 방어체계)를 무력화할 가능성이 있다고 평가되는 중단거리 탄도미사일 DF-17, 항공모함을 타격할 수 있는 극초음속 대함 미사일 잉지(鷹擊·YJ)-17과 YJ-21 극초음속 미사일, 열병식 예행연습에서 공개된 초대형 무인잠수정 AJX002 등이 등장했다. 여기에 첨단경보지휘기, 전투기, 폭격기, 수송기 등으로 구성된 공중편대가 뒤따랐다.

2019년 열병식 때 첫선을 보인 둥펑-41은 사거리가 최대 1만4천㎞에 이르러 미국 수도 워싱턴을 포함해 지구상 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가가 나온다. 또 공격 목표 오차범위가 100ｍ에 불과하고 최대 10개의 핵탄두를 탑재할 수 있는 것으로 알려져 있다.

CCTV는 공중편대에 포함된 무기 중 “많은 수가 모두 주목하는 스타 장비로, 일부는 처음으로 공개돼 우리 군의 공중 전투력이 비약적으로 발전했음을 보여준다”고 전했다.

이번 열병식에서는 열병식 사상 최대 규모인 1000여명으로 편성된 연합군악대가 참여했다. 군악대는 톈안먼광장 인민영웅기념비 앞에서 항일전쟁 당시 군가 외에도 이번 열병식에 맞춰 새로 작곡한 여러 곡들을 연주했다.

열병식 후 시 주석과 내외빈이 참석하는 리셉션은 정오에 열렸다. 오후 8시에는 베이징 인민대회당에서 ‘정의필승’(正義必勝)을 주제로 문예만찬(공연 등이 어우러진 만찬)이 진행된다.

한편, 이번 열병식은 승전 80주년을 뜻하는 숫자 ‘80’ 외에도 중국이 주장하는 항일전쟁 기간인 ‘14년’(1931∼1945년)에 큰 의미를 부여했다.

환구시보 등에 따르면 톈안먼광장에는 인민영웅기념비 양옆으로 각각 숫자 ‘1945’와 ‘2025’를 떠받친 조형물 두 개가 들어섰다. 여기에는 모형 흰 비둘기가 7마리씩 모두 14마리가 설치됐다. 만리장성 모양인 두 조형물에는 봉화대도 각각 7개씩 모두 14개가 있다.

군악대도 승전 80주년을 상징하는 나팔수 80명을 앞줄에 내세우고, 전체적인 연주대형을 14줄로 배치했다. 중국은 그동안 본격적인 항일전쟁 시기를 루거우차오(노구교·盧溝橋) 사건(1937년)을 기점으로 삼아 1945년 일본 패망까지 ‘8년 전쟁’으로 공식화했다. 2017년부터는 시 주석이 주도해 류탸오후(류조호·柳條湖) 사건으로 촉발된 만주사변(1931년) 기점의 ‘14년 전쟁’으로 바꿔 이를 학교 교과서에도 실었다. 김수한 기자