18개국 중남미대사들과 간담회

우리나라가 핵심광물 보유국인 중남미국가들과 통상 네트워크 확대와 공급망 협력 강화에 나선다.

산업통상자원부는 여한구(사진) 통상교섭본부장이 3일 서울 중구 포시즌호텔에서 주한중남미대사단과 간담회를 하고 이 같은 경제·통상협력 강화 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

주한중남미대사단은 마티아스 프랑케 주한칠레대사를 단장으로 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 페루 등 중남미 18개국 대사들로 구성됐다.

여 본부장은 중남미가 리튬, 니켈, 구리, 흑연 등 전 세계 핵심광물의 보고라고 평가하고, 한국이 전기차, 배터리, 반도체와 같은 첨단 제조 기술에 강점을 갖춘 만큼 두 지역이 핵심 광물 분야에서 공급망 협력을 더욱 강화해 나가자고 제안했다.

칠레는 세계에서 가장 많은 구리를 생산하고 있으며 리튬 생산량도 세계 2위다. 아르헨티나와 브라질 리튬 생산량도 각각 세계 4위, 5위를 기록하고 있다. 브라질은 흑연 생산량이 세계 4위다.

여 본부장은 다음 달 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사가 성공적으로 진행될 수 있도록 관심과 지지도 당부했다.

중남미는 인구 약 6억9000명, 국내총생산(GDP) 약 7조달러(한화 9780조원 가량)에 이르는 거대시장으로 우리나라가 교역을 다변화하기 위해 주목해야 할 글로벌사우스 핵심 지역으로 평가된다.

우리나라는 현재 중남미대사단 18개국 중 칠레, 페루, 콜롬비아 등 7개국과 자유무역협정(FTA)을 맺고 있다.

전날에는 에콰도르와 FTA의 일종인 전략적경제협력협정(SECA)에 서명했으며 앞으로 양국 국회 비준을 거쳐 협정을 발효시킬 예정이다. SECA는 FTA와 내용은 동일하나 환경, 노동, 공급망, 의료 등 다양한 경제 협력 요소를 보완한 형태의 협정이다.

SECA 발효로 관세가 철폐되는 품목 가운데 협정 발효 시 15% 관세가 즉시 철폐돼 자동차 수혜가 기대된다. 완성차 35∼40% 고율 관세는 15년에 걸쳐 단계적으로 철폐되고, 하이브리드차의 경우 5년 이내 35% 관세가 전면 철폐돼 친환경차 분야에서 조기 효과가 기대된다.

또 지난해 1월 한-중미 FTA 가입에 정식서명한 과테말라 등 2개국과는 향후 국회 비준동의 등을 거쳐 발효될 예정이다. 배문숙 기자