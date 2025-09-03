[헤럴드경제=배문숙 기자]한국농어촌공사가 인공지능(AI)와 디지털 기술을 활용한 아이디어와 우수사례를 공유하는 등 정책의 혁신을 이어가고 있다.

농어촌공사는 지난 2일 ‘제2회 AI 디지털 혁신 공모전’ 시상식을 열고 인공지능과 디지털 기술을 활용한 아이디어와 우수사례를 공유했다고 3일 밝혔다.

농어촌공사는 지난해부터 디지털 혁신을 일상화하고 데이터 기반 행정을 활성화하기 위해 ‘AI 디지털 혁신 공모전’을 개최하고 있다. 특히, 이번 공모전은 참가 범위를 공사 내부 직원에서 광주·전남 소재 대학(원)생까지 확대해 더욱 다양한 아이디어를 수렴할 수 있는 계기를 마련했다.

올해 공모전에는 44건의 아이디어와 우수사례가 접수돼,내ᐧ외부 전문가 심사를 거쳐 최우수상 3점을 포함한 17점이 선정됐다.

농어촌공사 내부 최우수상은 ‘인공지능 활용 작업 전 안전 점검 회의(TBM) 보고서 작성 애플리케이션’ 아이디어가 차지했다. 이는 작업 전 안전 점검 회의를 인공지능으로 실시하고 보고서 작성부터 보고까지 통합 관리하는 모바일 애플리케이션이다. 현장 활용 가능성과 안전관리 강화 측면에서 높은 평가를 받았다.

대학(원)생 부문 최우수상인 ‘씨앗톡’은 귀농·귀촌인을 대상으로 지역, 작물, 농지 등 맞춤형 정착 정보와 지원 정책을 추천하는 인공지능 기반 플랫폼이다. 귀농·귀촌인이 안정적으로 농업·농촌에 정착하는데 기여한다는 점에서 큰 호응을 얻었다.

농어촌공사는 수상 부서와 수상자를 대상으로 향후 신규사업화를 위한 맞춤형 컨설팅 등 후속 조치를 추진할 계획이다.

김인중 농어촌공사 사장은 “이번 공모전은 인공지능과 데이터 기반 혁신이 공사 업무 전반으로 확산할 수 있음을 보여준 자리”라며 “앞으로도 농어촌 현장에서 인공지능과 디지털 기술을 활용한 혁신을 이어가기 위해 다양한 노력을 기울이겠다”고 말했다.