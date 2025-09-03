센텀시티 인근에 최첨단 ‘3S 통합’ 비수도권 첫 매장 ‘확장의 이정표’ 이탈리안 헤리티지·장인정신 담아

오토모빌리 람보르기니가 1일 부산에 신규 전시장인 ‘람보르기니 부산’을 열고 그랜드 오픈 기념식을 가졌다.

신규 전시장은 국내 부산·울산·경남 지역 고객과의 접점을 확대하면서, 지난해 분당 전시장 오픈 이후 이탈리아 오토모빌리의 두 번째 람보르기니 전시장이라는 점에서 의미가 남다른 매장이라는 평가다.

부산 센텀시티 인근에 자리한 람보르기니 부산은 지상 3층, 연면적 2710㎡ 규모의 최첨단 ‘3S 통합’ 전시장이다. 3S는 판매(Sales)·서비스(Service)·부품(Spare Parts)을 한 곳에서 원스톱으로 제공하는 것을 말한다.

방문 고객은 ‘애드 퍼스넘’ 전용 라운지에서 맞춤형 컨설팅을 통해 외관 컬러부터 실내 트림까지 원하는 사양으로 차량을 구성할 수 있다.

새 전시장은 람보르기니 특유의 디자인 언어가 반영된 것이 핵심 특징이다. 곳곳에 깔끔한 라인, 날카로운 다각형 형태, 생동감 있는 컬러 포인트로 브랜드 본질을 구현했다. 이탈리안 헤리티지를 바탕으로 전 세계적으로 브랜드 입지를 확장하고 있는 람보르기니의 장인정신·성능·열정 등을 구현했다는 평가다.

이날 기념식은 페데리코 포스치니 오토모빌리 람보르기니 마케팅·세일즈 총괄 책임자와 프란체스코 스카르다오니 아시아 태평양 지역 디렉터, 권혁민 이탈리아 오토모빌리 대표이사가 주관했다. 아울러 고객과 게스트, 미디어 관계자 등 총 140여명이 참석했다.

포스치니 총괄은 “이번 오픈으로 (람보르기니가) 한국에서 네 번째 전시장을 갖추게 됐으며, 남부지역 고객에게 람보르기니 차량 구매와 서비스를 한층 더 가까이에서 제공할 수 있게 됐다”며 “역동적인 한국 시장에서 람보르기니 커뮤니티가 더욱 성장할 것으로 확신한다”고 말했다.

스카르다오니 디렉터도 “부산 전시장 개장은 한국에서의 람보르기니 확장을 위한 중요한 이정표”라며 “이탈리아 오토모빌리와의 파트너십을 통해 브랜드 존재감을 한층 높이고, 이탈리안 디자인과 엔지니어링, 맞춤화의 정점을 반영한 고객 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 했다.

권혁민 대표이사는 “‘3S 전시장’으로 완벽히 갖춰진 람보르기니 부산은 부산·울산·경남지역 고객에게 프리미엄 서비스와 차별화한 브랜드 경험을 제공할 것”이라며 “앞으로도 람보르기니 팬과 교감하고 영감을 줄 수 있는 특별한 경험을 지속적으로 선사하겠다”고 강조했다.

람보르기니는 부산 전시장 오픈을 기념해 자사의 전동화 전략의 정점을 보여주는 하이브리드 라인업 모델들을 한자리에 선보였다. 볼로냐에서 새롭게 개발된 V8 트윈 터보 HPEV(하이퍼포먼스전동화) ‘테메라리오’, 브랜드 최초의 V12 플래그십 HPEV ‘레부엘토’, 그리고 최초의 플러그인 하이브리드 슈퍼 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘우루스 SE’ 등이 대표적이다.

한편 신규 전시장의 서비스 워크숍은 사전 점검 베이를 포함해 6개의 전용 워크베이를 갖추고 있다. 람보르기니 인증 전문 테크니션이 상주해 브랜드의 까다로운 품질 기준에 맞춰 차량을 관리한다.

람보르기니는 오픈 이후 9월 한 달간 다양한 고객 체험 프로그램도 진행한다. 7일까지 부산에서 PHEV(플러그인하이브리드) 라인업 시승 행사를 진행한다. 또 부산 내 팝업 이벤트, 대구 드라이빙 체험, 부산 고객 대상 서비스 클리닉 등 다양한 활동을 이어가며 한국 시장에서의 고객 소통을 강화해 나갈 예정이다.

부산=김성우 기자