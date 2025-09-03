시진핑·푸틴·김정은 나란히 입장 ‘반미·반서방’ 세력과시 상징적 장면 시진핑 “평화와 전쟁 선택의 기로 중국 부흥 못 막아, 반드시 승리”

“중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없다. 인류의 평화와 발전을 위한 숭고한 대의는 반드시 승리할 것이다.”

시진핑 중국 국가주석이 3일 오전 9시(현지시간) 중국 베이징 톈안먼 앞에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 행사에서 이같이 말하며 ‘북·중·러 3국의 연대’를 중심으로 한 ‘반(反)트럼프·반(反)서방’ 기조를 공개적으로 드러냈다. ▶관련기사 3·4·10면

이날 톈안먼 망루(성루)에서는 시 주석의 좌우에 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 함께 서는 ‘역사적 광경’이 연출됐다.

북·중·러 정상이 한자리에 모이는 것은 옛 소련 시절까지 포함하면 1959년 중국 국경절(건국기념일) 열병식 당시 김일성 북한 주석·마오쩌둥 중국 국가주석·니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기와 함께 톈안먼 망루에 선 이후 66년 만이다. 탈(脫)냉전 이후 최초다. 김 위원장이 양자 외교가 아닌 다자 외교 무대에 데뷔하는 것 역시 이번이 처음이다.

이날 행사는 리창 중국 총리의 ‘전승절 80주년’ 개막선언으로 시작됐다. 예포 80발이 울려퍼지는 동안 군의장대가 인민영웅비 앞에서 국기게양대까지 행진하며 본격적인 행사의 막이 올랐다.

중산복(인민복)을 입고 등장한 시 주석은 이날 진행된 7분간 연설에서 중일전쟁 당시 참전한 노전사, 원로동지, 애국인사 등을 비롯한 내외 귀빈에 감사를 표하며 “중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없으며 인류의 평화와 발전을 위한 숭고한 대의는 반드시 승리할 것”이라고 목소리를 높였다.

그는 “중국 특색의 사회주의 노선을 걸어나가며 위대한 항전 정신을 이어가고, 용감히 전진해 나가면서 중국의 현대화에 이어 강국 건설, 민족 부흥의 위대한 위업을 위해 단결하고 싸워나갈 것”이라고 덧붙였다.

시 주석은 이날 연설에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 ‘한·미·일 삼각연대’에 물러서지 않을 것이란 의지를 우회적으로 드러냈다.

그는 “중화민족은 강권에 굴하지 않으며 폭력을 두려워하지 않는다”며 “이제 빛과 어둠, 진보와 반동이 서로 힘겨루기를 하는 가운데 중국 인민은 함께 공동의 적에 맞서 싸웠다”고 강조했다. 또 “역사는 인류의 운명이 서로 밀접하게 연결돼 있음을 경고한다”면서 “인류는 다시 평화와 전쟁, 대화와 대결, 윈-윈(Win-win) 협력과 제로섬 게임 중 하나를 선택해야 하는 상황에 직면해 있다”고 강조했다.

시 주석은 “모든 국가와 민족이 서로를 평등하게 대하고 화합하며 서로 도울 때만 공동의 안보를 유지하고, 전쟁의 근본 원인을 제거하며, 역사적 비극의 반복을 막을 수 있다”고 역설했다.

이어 “중국 인민은 역사와 인류 문명의 진보라는 올바른 길에 굳건히 서서 평화 발전의 길을 견지하며, 세계 각국 인민과 함께 인류 운명 공동체를 구축해 나갈 것”이라고 덧붙였다. 또 “전국 각 민족 인민은 중국 공산당의 강력한 영도 아래 마르크스-레닌주의, 마오쩌둥 사상, 덩샤오핑 이론, ‘3개 대표’ 중요사상과 과학적 발전관을 견지할 것”이라고 말했다.

앞서 이날 행사는 오전 8시를 전후로 26개국 정상과 총리 등 외빈들이 레드카펫을 지나 톈안먼 망루에 입장하며 시작됐다. 오전 8시께 의전서열 2위인 우원식 국회의장이 레드카펫을 밟았다. 8시 18분께 김 위원장이 등장했다. 함께 중국을 방문 중인 딸 김주애와 동행하진 않았다. 8시 26분께 푸틴 대통령이 레드카펫을 밟으며 입장했다.

시 주석 내외는 고궁박물관 내 돤먼(端門) 남쪽 광장에서 외빈을 영접했다. 시 주석과 그의 아내 펑리위안 여사는 8시 28분께부터 각국 정상들과 총리를 연쇄적으로 악수하며 환대했다.

특히 시 주석은 김 국무위원장과 만날 때 반가운 듯 두 손을 꼭 마주잡는 모습을 연출했다. 단체 귀빈 사진을 찍으러 가는 길에는 시 주석이 푸틴 대통령의 등을 손으로 두드리며 친밀감을 과시하기도 했다. 귀빈 기념촬영을 할 때는 시 주석 내외가 한가운데에 자리 잡았다. 망루로 오르는 길에서 북·중·러 정상은 대열 한가운데 위치한 채 함께 나란히 걸으며 화기애애한 분위기 속에 대화를 나누기도 했다.

이번 80주년 행사는 ▷시진핑 기념 연설 ▷무개차 탑승 후 도열부대 사열 ▷분열식(헬기편대·도보부대·깃발부대·장비부대·공중편대) 등의 순서로 진행된다. 톈안먼 광장에는 가로 500m, 세로 880m 규모에 5만명 규모 좌석이 배치되며 열병식이 끝난 뒤 정오에 리셉션이 열리고 저녁에는 베이징 인민대회당에서 공연 등이 어우러진 만찬이 진행될 예정이다. 김지헌 기자