대만 한약제제 생산기업을 가다 한약 코로나치료제 개발 ‘승창제약’ 수출 175억원 뒤엔 정부 전폭 지원 韓은 한의학 육성계획 선언적 수준 한의협 “한의약임상연구센터 필요”

지난달 29일(현지시간) 오후 대만 타오위안시에 위치한 승창제약. 1만2000㎡(약 3800평) 부지에 지하 1층·지상 4층 규모로 조성된 ‘우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)’ 공장 건물 바깥부터 진한 한약 냄새가 풍긴다.

공장 내부로 들어서자 독일·일본 등지에서 도입된 기계들이 쉴 새 없이 움직인다. ‘추출→ 농축→분무 건조·과립화’ 등 과정을 거쳐 생산된 한약 제제(완성 약품)들은 미국, 일본, 싱가포르, 유럽, 말레이시아, 태국 등으로 수출된다. 승창제약 연 매출액은 약 700억원. 이 중 수출을 통해 벌어들인 액수만 약 175억원이나 된다.

대만 기업인 승창제약이 오히려 한약으로 성장하고 있는 현실이다. 정작 국내에서는 ‘한의약육성법’이 개정된 지 10년이 훌쩍 넘었지만 정부의 명확한 청사진조차 없다. 2027년 세계 전통 의약 시장 규모는 1000조원을 훌쩍 넘을 것으로 예상된다. 하지만 ‘K-한의약’은 수출을 위한 첫걸음조차 떼지 못하고 있다.

▶대만 한약 제제 산업 융성…정부 전폭 지원 있었다=대만은 한약 제제 산업이 융성한 대표적인 나라 중 한 곳이다. 대만중의사협회에 따르면 대만 한약 제제 시장 규모는 약 4600억원(2022년 기준), 수출액은 약 557억원이다.

근저에는 대만 정부의 전폭적인 지원이 있었다. 대만 정부는 라이칭더 총통이 직접 나서 한약 제제 산업을 육성한다. 대표적인 사례가 코로나19 치료제로 알려진 ‘청관 1호’다. 대만 정부와 승창제약이 연구개발비 절반씩을 부담해 만든 국가개발 신약인 청관 1호는 대만이 코로나19를 극복하는 데 결정적인 역할을 했다.

코로나19가 한창이던 2022년 대만 정부는 국가중의약연구소(NRICM)를 중심으로 코로나19 치료제 청관 1호를 개발했다. 대만 식품약물관리청(TFDA)은 긴급사용승인(EUA)을 통해 청관 1호를 국민들에게 무료로 배포했다. 청관 1호는 같은 해 약 460억원어치의 수출고도 함께 올렸다. 현재 세계보건기구(WHO)는 전 세계 60개국에 코로나19 치료제로 청관 1호를 권장하고 있다.

‘전통 의약→NRICM→정부 패스트트랙→시장 진입’ 등으로 일사불란하게 진행된 결과가 한약 제제 수출 성과로까지 이어진 것이다.

웨이추 리 승창제약 최고기술책임자(CTO)는 “(대만) 중의학임상시험센터장과 절반씩 부담해 청관 1호를 개발했다”며 “보조금으로 2억 대만달러(약 91억원)가 투입됐고, 현재는 정부로부터 연구개발비를 지원받아 만성폐쇄성질환(COPD) 등에 효능이 있는 ‘청관 2호’를 개발 중”이라고 밝혔다.

▶1000조 시장 목전에도…한약 제제 수출 손 놓은 정부=한국무역협회에 따르면 2027년 세계 전통 의약 시장 규모는 1070조원에 달한다. 시장 선점을 위해 대만 등 각국 정부가 분주히 뛰고 있음에도, 국내에서는 한약 제제 수출 육성을 위한 본격적인 움직임조차 없다.

한의약 세계화를 규정한 한의약육성법이 개정된 지 10년이 지났음에도 불구하고, ‘한의약 육성·발전 등에 관한 종합계획’은 여전히 선언적인 수준에 머물러 있다.

이에 대한한의사협회(한의협)은 한약 제제 수출을 위한 선행 과제로 대만의 NRICM과 같은 ‘한의약임상연구센터(가칭) 설립’을 꼽았다.

한의약임상연구센터 설립은 ▷표준화 원료→ 전임상→ 임상 2·3상→ 근거 보고서로 이어주는 단일 창구인 패스트트랙 기반 마련 ▷근거 중심 연구개발(R&D) 축적 ▷수출·브랜딩 효과 등으로 이어진다는 것이 한의협의 설명이다.

한의협 관계자는 “대만 정부의 NRICM처럼 한의약임상연구센터를 패스트트랙 제도화 플랫폼, 국내외 규제 대응 컨트롤타워, 한의약 기반 국제 의료시장 확대 등으로 활용할 수 있다”며 “국내 한약 제제가 세계적으로도 경쟁력이 충분한 만큼, 1000조원이 훌쩍 넘는 시장 공략에 뒤처지지 않기 위한 전기를 마련해야 한다”고 밝혔다.

나아가 정부 차원의 관심도 촉구했다. 한의협 관계자는 “한의계도 국내 의료체계의 한축을 담당하는 만큼, 주무 부처 장관이 관심을 갖고 한약 제제 수출 등 관련 정책을 지원해 주길 바란다”고 말했다.

타오위안(대만)=고재우 기자