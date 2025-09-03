시민과 함께 나주 성장 잠재력과 발전 전략 모색

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 지난 2일 시청 대회의실에서 열린 ‘전남 정책비전 투어’를 통해 시민과 함께 나주의 미래 핵심 정책 9대 비전을 공유하며 지역 발전의 청사진을 선보였다.

나주시(시장 윤병태)는 이날 ‘함께 만드는 더 위대한 전남’을 주제로 정책비전 투어를 개최했다고 밝혔다.

행사에는 김영록 전남도지사와 윤병태 나주시장, 이재남 나주시의회 의장, 시민 등 150여 명이 참석해 지역 맞춤형 발전 전략과 신산업 육성, 주요 현안에 대해 의견을 나눴다.

행사는 윤병태 시장 환영사, 김영록 지사 인사말, 나주시 정책 비전 발표, 정책 현안 토론 및 시민 의견 청취 순으로 진행됐다.

특히 김현철 전남연구원 부원장이 발표한 ‘나주시 미래 핵심 9대 비전’은 나주의 발전 잠재력과 향후 전략을 시민과 공유하는 의미 있는 시간이 됐다.

나주시 미래 비전으로는 우수 인재 양성을 위한 켄텍 중심의 ‘한국판 실리콘 밸리’ 조성, 에너지와 전력기업이 모이는 ‘국내 최대 K-에너지밸리’ 완성, 영산강 생태정원과 한반도 지형 전망대 등 조성을 통한 ‘영산강 르네상스 2.0’ 실현, 마한과 천년고도를 잇는 ‘2천년 역사 문화도시 나주’, 천년고을 목사골 ‘명품 농식품 가치 실현’, ‘첨단 그린바이오 산업 선도 도시, 나주’, 정주여건 개선을 위한 ‘혁신과 지역을 잇는 힘’, 세계를 이끌 인재 양성 ‘나주형 교육도시’ 조성, 더 가까운 서남권, 더 빨라진 나주 ‘교통과 물류의 중심지’까지 9개 비전이 소개됐다.

이어진 정책 토론에서는 시민들이 자유롭게 의견을 제시하고 김 지사가 직접 답변하며 높은 관심과 호응을 얻었다.

김영록 도지사는 “천년 목사골 나주가 이제는 명실상부한 에너지 중심도시로 도약하고 있는 이 시점에 정책비전 투어를 개최하게 되어 매우 뜻깊다”며 “나주가 전라남도를 제일 앞에서 끌어가는 혁신의 기관차 역할을 하고 있기에 나주의 미래 100년 발전을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

윤병태 나주시장은 “나주 에너지 국가산단 계획 최종 승인, 영산강 정원 조성 사업, 남도의병 역사 박물관 건립 등 굵직한 사업들을 추진할 수 있는 배경은 전라남도의 지원 덕분”이라며 “나주의 발전은 곧 전남의 발전과 직결되니 도정 운영에 나주가 든든한 동반자 역할을 하겠다”고 밝혔다.

아울러 “국가 균형 발전 상징인 광주전남 공동혁신도시가 자리한 나주는 지난 8월 27일 선포한 광주전남 특별광역연합의 비전과 역할을 가장 효과적으로 실현할 수 있는 곳으로 사무소 나주 설치를 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

한편 나주시는 이번 정책비전 투어를 계기로 전남연구원과 공동 개발한 미래 핵심 9대 비전을 중심으로 주요 과제를 점검하고 정부 정책과 연계해 실질적인 시책으로 정립될 수 있도록 적극 추진할 방침이다.