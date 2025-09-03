여성 고용률도 5회 연속 1위…일자리 선도 자치구 입지 굳혀 상반기 1만 1,168명에 일자리 제공, 목표치의 81% 달성

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 통계청이 발표한 2025년 상반기 지역별 고용조사에서 ‘전체 고용률’과 ‘여성 고용률’ 모두 서울시 1위를 차지했다.

이는 2023년, 2024년 상·하반기에 이어 올해 상반기까지 5회 연속 이어진 성과다.

올해는 1만 3천여 개 일자리 창출을 목표로 세워 어르신, 중장년, 경력단절여성, 노숙인 등 총 1만 1168명에게 일자리를 제공하며 상반기에 이미 목표의 81%를 달성했다.

특히 올해 ‘요양보호사와 산모 신생아 건강관리사 양성과정’ 등 돌봄 서비스 분야 지원을 대폭 강화했다. ‘드론 자격증’과 같은 구직자 수요가 높은 직무 중심 교육을 운영해 취업 기회를 넓혔다. 또한 ‘국가자격증시험 응시료 지원 사업’ 대상을 기존 중장년에서 어르신까지 확대했다.

이와 함께 구는 연 2회 취업박람회를 개최해 구직자에게 다양한 일자리 정보를 제공하고, 기업과의 직접 만남을 지원하고 있다. 오는 9월 11일 ‘희망 UP 취업박람회’가 FKI타워 컨퍼런스센터(여의대로 24)에서 열리며, 영등포구와 한국경제인협회, 한경협 중장년내일센터, 서울남부고용노동지청, 양천구가 공동으로 주관한다.

박람회는 기업채용관·취업지원관·부대행사관·채용설명관으로 구성된다. 기업채용관에서는 다양한 업종의 27개 기업이 참여해 1대1 현장면접을 진행한다. 특히 올해 처음 선보이는 ‘채용설명회’에서는 코레일유통(주) 경인본부와 영등포구시설관리공단이 참여한다.

운영시간은 오후 1시부터 4시 30분까지이며, 별도의 사전 신청 없이 누구나 당일 참여 가능하다. 자세한 사항은 구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 성과는 구와 기업, 구직자가 함께 이뤄낸 값진 결실”이라며 “앞으로도 지역 고용시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 일자리 발굴과 취업 지원을 아끼지 않겠다”라고 전했다.