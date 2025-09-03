[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 오키나와에서 스쿠버 다이빙을 하던 대만인 관광객과 다이빙 강사가 해저 동굴에 갇혀 숨지는 사고가 발생했다.

2일 오키나와타임스, 류큐신보 등 현지 매체에 따르면 지난달 31일 오후 5시 30분쯤 오키나와현 온나손 만자 비치 인근 해상에서 대만인 남성 2명이 의식을 잃은 채 발견됐다.

이들은 관광객 A(24)씨와 다이빙 강사 B(28)씨로, B씨는 A씨를 비롯해 그의 가족 및 친구 4명을 인솔해 해변에서 북쪽 약 800ｍ 떨어진 해역으로 이동해 스쿠버 다이빙을 즐기고 있었다.

그러던 중 A씨와 B씨가 수심 약 30m 지점의 해저 동굴 ‘스네이크 홀’에 갇혀 실종됐고, 가까스로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다.

사고 현장인 해저 동굴은 뱀처럼 구불구불하게 이어져 있어 ‘스네이크 홀’이라 불린다. 반드시 들어왔던 길로 되돌아 나와야 하고, 바닥에는 고운 모래와 진흙이 쌓여 있어 물살이 일면 단번에 시야가 나빠져 일정 수준 이상의 다이빙 경험이 필요한 것으로 전해졌다.

현지 다이버들은 “스네이크 홀은 초보 다이버에게는 매우 위험한 포인트”라며 “모래가 흩날리면 시야가 완전히 차단돼 길을 잃을 수 있다”고 경고했다. 전문가들도 충분한 경험과 자격을 갖추지 않은 다이버가 무리하게 입수할 경우 ‘죽음의 함정’에 갇히는 것과 같다고 지적한다.

한편 만자 비치 일대는 유명 관광지인 만좌모를 둘러싸고 있으며, 한국인 관광객에게도 인기 있는 다이빙 명소로 알려져 있다.