#. 올해 차장으로 승진한 박기훈(45세·가명) 씨는 평소 퇴직연금에 대해 ‘임금피크를 앞두고 바꾸면 되겠지’라고 생각했다. 지금은 확정급여(DB)형으로 가입해 있고, 나중에 임금이 줄어들 때 확정기여(DC)형으로 바꾸면 된다고 여겼다. 그런데 최근 부서 동료들과의 저녁 자리에서 충격적인 얘기를 들었다. 연봉이 적은 후배가 지난해 DC로 전환해, 미국 기술주 ETF에 투자했다가 1년 동안 20% 수익률을 냈다는 것이다. 후배의 퇴직금이 자신보다 많아졌다는 사실에 박 씨는 머릿속이 복잡해졌다.

“퇴직금, 그냥 두면 줄어드는 건가요?”

퇴직연금도 이제는 ‘투자 전략’을 고민해야 하는 시대다. 회사에 맡기는 DB형이 안전하다고 생각하는 이들이 많지만, 임금 상승률이 낮아진 요즘에는 DB형 대신 직접 굴리는 DC형으로 퇴직금을 늘리는 사람이 늘고 있다. 특히 최근에는 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF) 같은 투자형 상품을 퇴직연금 계좌로 운용하는 사례도 늘고 있다.

박 씨도 차장 승진과 함께 임금 상승률이 2% 이하로 떨어졌다. 박 씨는 “내가 5% 이상의 수익만 올릴 수 있으면 DC형이 더 낫지 않을까”라고 생각했고, 후배보다 퇴직금이 더욱 적어진 현실에 박 씨는 전문가에게 퇴직연금 상담을 받기로 했다.

Q. 퇴직연금 투자 모드로 전환이 활발한가요?

A. 그렇습니다. 최근에는 퇴직연금에 대한 흐름이 많이 바뀌었어요.

퇴직연금은 퇴직금을 금융회사에 맡겨서 굴렸다가, 퇴직할 때 연금이나 일시금으로 받는 제도를 말해요. 크게는 DB형, DC형, IRP(개인형) 등 세 가지로 나뉩니다.

과거에는 회사가 알아서 돈을 굴려주는 DB형에 맡겨두는 경우가 많았지만, 요즘에는 달라요. 지난해 말 기준 우리나라 퇴직연금 적립금 규모는 처음으로 400조를 넘어 431조7000억원을 기록했는데, 이 중 절반 이상이 DC와 IRP입니다. 특히 보다 위험하고, 적극적인 투자형 상품으로도 75조원 넘게 굴러가고 있죠. 이는 전년 대비 53%나 늘어난 수치이기도 합니다.

‘퇴직연금도 수익률을 관리해야 한다’는 말이 나오는 이유가 바로 여기에 있습니다.

Q. 저는 DB형인데 DC형으로 바꾸는 게 나을까요?

A. 퇴직연금은 근로자의 임금 상승률과 투자수익률에 따라 유불리가 갈립니다. DB형은 퇴직 전 평균임금에 근속연수를 곱해서 퇴직금이 정해집니다. 임금이 많이 오를 때는 DB형이 유리하죠. 퇴직 직전 연봉이 높을수록 퇴직금도 늘어나기 때문입니다. 예컨대 승진 기회가 많거나 ▷정년 보장이 되는 안정적인 직장 ▷임금 상승률이 높은 회사 ▷장기근속 예정자 ▷안정적인 자산운용을 선호하는 사람 등이라면 DB형이 잘 맞습니다.

DC형은 회사가 퇴직금을 넣어주면, 그걸 본인이 운용해서 퇴직금이 결정되다 보니 ▷임금피크 직전의 고직급 근로자 ▷임금 상승률이 낮거나 정체된 직장 ▷이직이 잦은 업종 ▷금융 지식이 있고 투자에 자신 있는 사람 등의 경우에는 DC형을 고려해 볼 만합니다. 박 차장님처럼 임금 상승률이 낮은 경우 직접 운용해 5% 이상만 벌어도 DC형이 더 유리할 수 있죠.

Q. 그러면 DC로 언제, 어떻게 전환하는 게 좋을까요?

A. DB형에서 DC형으로 바꾸는 건 타이밍이 중요합니다. 임금이 떨어지기 직전엔 DC형으로 바꾸는 게 나을 때가 많습니다.

예를 들어 초과근무가 많았던 때나, 2월처럼 영업 일수가 적어 평균임금이 올라가는 시점이 있으면 유리할 수도 있죠. 다만, 실제로는 이런 부분이 크게 차이 나지 않는 경우도 많아요. 대신에 기훈 씨처럼 임금 상승률이 2% 이하로 떨어졌다면, DC형으로 바꿔서 직접 운용을 고민할 때입니다. 임금피크제 등으로 급여가 줄어들 걸 예상할 때도 마찬가지입니다.

한 번 DC형으로 바꾸면 다시 DB형으로 돌아가는 건 극히 예외적입니다. 법적으로는 가능하지만, 회사 내부 동의와 복잡한 절차를 거쳐야 하는 만큼, 전환하기 전에 충분하고 신중한 검토가 필요합니다.

Q. DC로 전환할 때 나에게 맞는 퇴직연금 사업자는 어떤 기준으로 선택해야 하나요?

A. 퇴직연금 사업자는 수수료도 중요하지만, 결국 ‘나한테 맞는 상품과 서비스가 있느냐’를 따져야 합니다.

먼저 ETF·TDF 같은 투자상품이 얼마나 잘 갖춰져 있는지, 원리금보장 상품의 이율은 얼마인지 확인하세요. 최근 몇 년간의 수익률과 시장이 안 좋을 때 성적도 참고하면 좋습니다. 그리고 앱이나 웹에서 자산관리가 편리한지, 전문가 상담이 실질적인 도움을 주는지도 살펴보세요. 포트폴리오를 자동으로 조정해 주는 서비스나, 이직·은퇴 시기에 맞춰주는 재조정 지원 여부도 비교해 보면 좋습니다.

나중에 다른 금융사로 옮길 때를 대비해 ETF나 펀드를 실물이전할 수 있는지도 꼭 확인하세요. 가능하면 각 기관의 상담도 직접 받아보세요. 설명을 얼마나 충실하게 해주는지 비교해 보면 훨씬 감이 올 수 있어요. 주요 상품의 수익률과 실제 비용(운용보수 차감 후)도 함께 봐야 합니다.

Q. DC형으로 이전하는 걸 고려하고 있는데, 이전 수수료가 신경 쓰여요.

A. 퇴직연금을 DC형으로 바꾼다고 해서 근로자가 따로 내야 하는 전환 수수료는 없습니다. 다만, DC형으로 전환한 뒤 ETF나 펀드 같은 개별 투자상품에 가입하면 그 상품별 운용보수는 별도로 발생할 수 있습니다. 전환 수수료와는 다른 개념입니다.

Q. 요새는 퇴직연금으로 ETF랑 TDF를 많이 한다고 하던데, 어떤 펀드인가요?

A. 맞습니다. DC와 IRP는 투자 역량에 따라 수익률이 좌우되고, 퇴직연금이 은퇴를 위한 하나의 준비이기 때문에 은퇴 시점과 맞는 투자 콘셉트가 필요합니다.

이를 위한 것이 TDF에요. 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 비중을 자동으로 조절해 주는 상품입니다. 특별히 관리하지 않아도 자동으로 운용되는 게 장점입니다. ETF는 종목을 직접 고르고, 투자 시기도 스스로 결정하는 상품입니다. 투자에 익숙한 사람이 주로 선택합니다.

즉, 투자에 자신 있으면 ETF, 편하게 맡기고 싶으면 TDF가 잘 맞습니다. 무엇보다 가장 중요한 것은 본인의 투자 성향에 맞는 적절한 포트폴리오를 구성하는 것입니다.

Q. 퇴직연금 사업자를 바꿀 땐 어떤 점에 유의해야 하나요?

A. 그렇습니다. 가입자 선택권을 늘리고, 건전한 경쟁 촉진을 위해 상품해지 없이 퇴직연금 사업자를 변경하는 ‘퇴직연금 실물이전 서비스’가 지난해 10월 말부터 시행 중입니다.

다만 이전할 때는 조건이 있어요. DB형은 DB형끼리, DC형은 DC형끼리처럼 동일한 유형에서만 바꿀 수 있습니다. 또 하나 주의할 점은 원리금보장 상품은 해지한 뒤에 현금으로 옮겨야 합니다. 상품의 특성상 그대로 이전할 수 없기 때문입니다. 펀드나 ETF 같은 실적배당형 상품은 원래 가지고 있던 상품 그대로 옮길 수 있습니다.

간혹 실물이전이 가능한 상품임에도 옮길 수 없는 경우도 있는데, 이는 이전하려는 금융사에 동일한 상품이 없기 때문입니다. 이땐 비슷한 성격의 다른 상품으로 갈아타야 할 수 있어요. 그래서 이전하기 전에 꼭 상품 구성을 확인해 보는 게 좋습니다.

Q. 퇴직연금에서 디폴트옵션을 지정하라고 하던데, 이건 뭐예요?

A. 디폴트옵션은 퇴직연금에서 자동으로 투자 상품을 지정해 두는 사전지정운용 제도입니다. 가입자가 별도로 운용 지시하지 않아도, 미리 정해둔 상품으로 알아서 굴러가도록 하는 방식입니다. 퇴직연금이 방치되지 않고, 자산이 자연스럽게 불어나도록 돕기 위해 마련됐습니다.

어떤 상품으로 굴릴지는 가입자가 직접 선택할 수 있습니다. 원리금보장, TDF, ETF 등에서 골라두면 운용 지시를 따로 하지 않아도 자동으로 투자됩니다. 참고로 디폴트옵션은 언제든지 변경이 가능합니다.

Q. 퇴직연금 말고, IRP 따로 들면 세액공제도 된다던데요?

A. IRP에 추가로 내면 세액공제 혜택도 받을 수 있습니다. IRP는 퇴직금을 넣어두는 계좌지만, 자기 돈을 추가로 넣어서 노후를 준비할 수도 있습니다. 이때 넣는 금액에 대해 연 900만원까지 세액공제가 됩니다. 900만원은 연금저축과의 합산입니다. 예를 들어 연금저축으로 600만원을 넣었다면, IRP로 300만원을 추가로 넣을 수 있습니다.

세액공제율은 소득에 따라 다르지만, 13.2%에서 최대 16.5%까지 돌려받을 수 있습니다. 세금도 줄이고, 노후 준비도 같이할 수 있습니다.

Q. 퇴직연금 수령 방식도 달라질 수 있다는데, 어떻게 받는 게 좋아요?

A. 퇴직연금은 나중에 받을 때 두 가지 방법이 있습니다. 연금으로 나눠 받거나, 일시금으로 한 번에 받는 방식입니다.

연금으로 받으면 세금이 줄어듭니다. 일시금으로 받으면 퇴직소득세가 나오지만, 연금으로 받으면 연금소득세(3.3~5.5%)로 나눠 내기 때문에 세 부담이 줄어듭니다. 또 한 번에 다 받으면 노후 자금이 빨리 소진될 수도 있기 때문에 장기적으로 관리하고 싶다면 연금 수령이 유리합니다. 큰돈이 급하게 필요할 때는 일시금 수령을 선택할 수도 있습니다.

박성준 기자