EBS “6월 모의평가보다 어려워…킬러문항 배제” EBS 연계율 50% 이상…문학작품 4작품이 연계

[헤럴드경제=김용재 기자] 한국교육방송공사 EBS는 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 국어영역 난이도가 “6월 모의평가보단 어려웠지만 지난해 수능과 유사한 수준으로 출제됐다”라고 밝혔다.

EBS는 이날 오전 ‘2026학년도 수능 9월 모의평가 국어영역 출제 경향’ 자료를 발표하고 이같이 발표했다. EBS는 “학교 교육에서 학습한 독해 능력만으로도 충분히 대비할 수 있을 정도의 적정한 정보량과 복잡하지 않은 구조의 지문이 출제되었으며 소위 ‘킬러문항’은 배제되었다”라고 강조했다.

또 EBS 수능 연계교재의 제재와 작품·핵심 개념·문항 유형 등을 50% 이상 연계했다. 독서 지문의 경우 EBS 수능 연계교재에서 다룬 지문의 핵심 정보와 핵심 개념 등이 활용됐다. 문학 작품의 경우 4작품이 EBS 수능 연계교재에서 출제됐다.

문학에서 고전 소설은 지문의 대부분이 EBS 수능 연계교재에 수록된 장면과 일치했다. 갈래 복합은 3작품 중 현대시 1작품, 고전 시가는 3작품 중 2작품이 연계되어 출제됐다. 선택과목인 화법과 작문, 언어와 매체에서는 EBS 수능 연계교재를 통해 다루어진 문항 아이디어 및 핵심 개념이 활용됐다.

EBS는 9월 모의평가 국어영역은 지난 6월 모의평가보다 다소 어렵게 출제됐다고 언급했다. EBS는 “지문의 정보량이 적정하고 구조가 복잡하지 않아 문항 해결에 필요한 정보를 지문에서 충분히 파악할 수 있는 수준이었다”라며 “교육과정의 핵심 내용이나 개념을 바탕으로 학생들의 수준을 변별할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고루 출제한 것”이라고 설명했다.

아울러 이번 9월 모의평가에서는 내용 간의 관계에 주목하여 읽기 방법의 적절성을 판단하는 문항과 어휘의 의미를 복합적으로 판단할 수 있는지를 묻는 문항 등 교육과정의 본질에 더욱 부합하는 시도도 있었다.

EBS는 “이번 9월 모의평가는 작년 수능과 지난 6월 모의평가의 출제 경향을 유지하고 교육과정의 핵심 역량인 논리적 사고력과 어휘력을 평가하려는 교육적 의도가 뚜렷하게 반영된 것”이라며 “교육과정에서 다루는 핵심 개념을 충실히 학습하고 EBS 수능 연계교재를 통해 수능 문항에 대한 적응력을 높이는 것이 안정적인 수능 대비에 중요하다”라고 덧붙였다.