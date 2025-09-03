‘TBK 소스’ 시연회서 글로벌 사업 계획 밝혀

[헤럴드경제=정석준 기자] “K-소스와 푸드 컨설팅으로 글로벌 시장에 진출해 오는 2030년까지 해외 매출 1000억원을 달성하겠다.”

백종원 더본코리아 대표이사가 3일 서울 신라호텔에서 ‘TBK(The Born Korea·더본코리아) 글로벌 기업 간 거래(B2B) 소스 론칭 시연회’에서 “TBK는 단순한 제품이 아니라 레시피와 글로벌 푸드 컨설팅을 함께 제공하는 유통 브랜드”라고 밝혔다.

그는 “국내 시장에서 창출한 매출을 글로벌 투자와 개발로 연결하고, 글로벌 시장에서 거둔 성과를 다시 국내 연구·개발(R&D)로 환원하는 선순환 구조를 구축해 성장 기반을 마련하겠다”고 설명했다.

더본코리아는 ‘TBK 소스’의 B2B 매출과 글로벌 푸드 컨설팅 매출, 소스의 소비자 직접 판매(B2C) 매출을 오는 2030년까지 1000억원으로 확대한다는 구상을 발표했다. 작년 42억원이었던 해외 매출을 5년 안에 24배로 늘리겠다는 구상이다.

백 대표는 이를 위해 이달부터 미국과 유럽, 대만, 중국 등을 방문해 직접 소스 시연회를 진행할 계획이다. 미국에선 주요 거점별로 소스 시연회를 열어 현지 유통사와 협력한다. 독일과 프랑스에서는 한식 레스토랑을 대상으로 메뉴 컨설팅 영업에 나선다. 대만에서는 까르푸와 코스트코 등 대형 유통사와 협업을, 중국에서는 기업과 병원에 한식 메뉴를 공급한다.

이날 시연회에서 공개한 ‘TBK 소스’는 양념치킨소스와 된장찌개소스, 김치양념분말, 떡볶이 소스 등 7종이다. 연말까지 쌈장소스와 매콤찌개소스, LA갈비소스, 짜장소스 등 4종을 추가해 11종으로 제품군을 늘릴 계획이다.

소스 제품 용기에는 QR코드를 넣어 레시피 영상을 볼 수 있게 했다. 더본코리아는 “소스를 사용하는 현지 조리사들이 다양한 한식 메뉴의 레시피를 쉽게 따라할 수 있도록 QR코드에 재료와 조리 순서를 자세히 담았다”고 했다.

글로벌 푸드 컨설팅 사업은 TBK 소스를 기반으로 해외 각국의 현지 환경에 최적화한 조리 방식과 레시피를 제안하는 사업이다. 회사 관계자는 “컨설팅 사업은 소스를 활용해 현지 매장의 수요에 맞춘 레시피와 메뉴 확장 방안을 제시하는 것이 핵심”이라며 “원가 예측과 조리 효율화, 폐기율 절감, 셰프 교육, 품질 보증 등을 제공하는 원스톱 서비스”라고 설명했다.

더본코리아는 B2C 제품 수출과 마스터 프랜차이즈(MF) 중심의 해외 사업도 이어간다. 지난 7월에는 독일의 대형 유통그룹인 글로버스와 협업해 상트벤델 지역의 마크탈레 하이퍼마켓 푸드코트에서 비빔밥과 덮밥 메뉴를 론칭했다. 향후 글로버스가 운영하는 독일 내 모든 매장과 체코 등 인근 유럽 국가에서 한식 메뉴를 선보일 계획이다. 프랑스와 영국의 주요 리테일 기업과도 협업을 검토 중이다.