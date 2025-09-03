[헤럴드경제=나은정 기자] 대구 수성못 인근에서 숨진 채 발견된 육군 장교가 총기와 실탄을 소지한 채 수십㎞를 이동한 것으로 확인됐다. 이 과정에서 어떤 제재도 없었던 것으로 나타나 군의 부실한 총기·실탄 관리에 우려가 커지고 있다.

안규백 국방부 장관은 3일 이 사건과 관련해 “총기와 탄약 외부 유출 경위 수사를 신속히 실시하라”며 “관련 책임자를 엄중히 문책하고, 총기탄약 관리 시스템을 전반적으로 재점검하라”고 지시했다고 국방부가 밝혔다.

육군과 경찰, 소방당국 등에 따르면 전날 오전 6시 29분쯤 대구시 수성구 수성못 화장실 뒤편에서 육군3사관학교 소속 30대 A 대위가 숨진 채 발견됐다. 사건 현장은 A 대위의 소속 부대에서 직선거리로 약 38km 떨어져 있는 곳이었다.

사복을 착용하고 있던 그는 총상을 입고 쓰러져 있었으며, 머리 쪽에 출혈이 있었던 것으로 확인됐다.

A 대위 곁에서는 군용 K-2 소총이 발견됐는데, 군 조사 결과 해당 소총은 육군3사관학교에서 생도들이 사용하는 소총으로 파악됐다.

그는 훈육 장교로 평소 실탄을 소지하는 보직이 아니었다. 하지만 약 40km 거리를 사복 차림으로 이동하면서 대구 도심까지 총기와 실탄을 들고 나왔고, 해당 부대는 총기와 실탄이 무단 반출된 사실을 사고 신고 접수 이후에야 알았던 것으로 전해졌다.

A 대위가 이동하는 동안 군이 경찰 측에 검거나 이동 경로 파악 등 협조 요청을 한 사실은 없는 것으로 확인됐다.

사건을 조사 중인 군 당국은 이 사건과 관련해 “범죄 혐의점은 없다”고 밝혔다.

이에 군 경찰은 사건 현장에서 발견된 실탄의 출처와 반출 경위, 해당 부대의 관리 실태 등을 집중적으로 조사하고 있다.

한편 이날 국회에선 군인 총기 사망사고에 대한 대책 마련을 촉구했다.

이날 열린 국방위에서 유용원 국민의힘 의원은 “교육기관에서 간부들을 양성하는 훈육 장교가 소총과 실탄을 소지한 채 영천에서 대구까지 아무런 제재 없이 이동해 사고가 발생했다는 것은 납득하기 어렵다”며 “육군 부대를 대상으로 총기 관리 전수조사가 필요하다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.