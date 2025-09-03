농업융복합 경영·풀뿌리 저널리즘·밭작물 기계화

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명 공익재단인 대산농촌재단은 제34회 대산농촌상 수상자를 3일 발표했다.

수상자는 ▷농업경영 부문 양혜숙 씨(65·농업회사법인 아침미소 대표) ▷농촌발전 부문 황민호 씨(49·커뮤니티저널리즘센터 이사장) ▷농업공직 부문 김동관 씨(57·전라남도농업기술원 자원경영과장) 등이다.

농업경영 부문 수상자 양혜숙 씨는 자유방목 동물복지 인증을 받은 친환경 목장을 운영하며, 농가형 유가공·체험·판매·수출·경관농업을 융합한 농촌융복합산업 경영 혁신과 청년 일자리 창출, 지역사회 공헌으로 지속 가능한 농업경영 모델을 제시했다.

농촌발전 부문 수상자 황민호 씨는 풀뿌리 저널리즘을 통해 지역 민주주의와 자치 역량을 강화했다. 아울러 복합문화공간 등 지역사회사업을 전개해 주민 삶과 연계한 미디어, 사회적 기업, 청년 일자리와 사회적 약자 돌봄 활동 등을 꾸준히 실천하는 등 지속할 수 있는 농촌공동체의 새로운 실천 사례를 제시했다.

농업공직 부문 수상자 김동관 씨는 30여년간 농민의 목소리와 현장에 필요한 실용적인 연구를 수행했다. 기계화가 어려웠던 녹두·동부의 일시수확형 기계화 품종을 개발하고, 생산성과 노동력 절감, 지역농업 가치 제고 등 밭작물 산업의 혁신과 농민 삶의 질 향상에 크게 이바지했다.

상금은 농업경영 부문과 농촌발전 부문 수상자에게 각각 5000만원, 농업공직 부문 수상자에게 2000만원이 수여된다. 시상식은 내달 29일 오후 5시 서울 서초구 엘타워 오르체홀에서 열린다.

대산농촌상은 교보생명의 창립자 대산 신용호 선생의 뜻으로, 1991년 제정돼 농업경영·농촌발전·농업공직 3개 부문에서 농업과 농촌의 가치를 높이고 지속 가능한 사회 발전에 이바지한 인물을 매년 선정해 시상하고 있다. 지난해까지 총 138명(단체 포함)이 수상의 영예를 안았으며, 올해로 34회를 맞는다.