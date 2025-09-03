초음파 제조동 등 5개동 증축하는 공사 “차세대 플랜트 시장에서도 경쟁력 넓힐 것”

[헤럴드경제=박로명 기자] 동부건설은 삼성메디슨이 발주한 삼성메디슨 홍천공장 증축공사를 단독으로 수주했다고 3일 밝혔다.

이번 프로젝트는 강원특별자치도 홍천군 남면 한서로 일원에 지상 2층, 연면적 1만4628㎡ 규모로 초음파 제조동을 비롯한 총 5개 동을 증축하는 공사다. 총 공사비는 약 382억원이며, 공사 기간은 약 12개월이다.

삼성메디슨은 삼성그룹 계열의 헬스케어·의료기기를 전문으로 하는 글로벌 초음파 진단기기 분야 선도 기업이다. 이번 증축을 통해 생산 능력을 확대하고 공정 자동화를 추진해 생산 능력을 확대하고 고품질의 제품 제조 역량을 강화할 계획이다.

동부건설은 이번 공사가 단순한 시설 보강을 넘어 국내 의료기기 산업의 경쟁력 제고와 글로벌 시장 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다. 최근 물류센터, 연구시설, 공장시설 등 민간 플랜트 분야에서 잇따를 수주 성과를 올리며 새로운 성장축을 빠르게 확장하고 있다.

민간 플랜트는 건설사가 편중된 수익 구조를 다변화하고 첨단 산업 수요를 기반으로 안정적 발주처를 확보하며 정밀 시공과 품질 관리 역량을 통해 브랜드 신뢰도를 높일 수 있는 분야다. 동부건설은 이를 통해 공공·민간공사, 주택 사업과 더불어 플랜트를 새로운 성장축으로 확장하고 있다.

앞으로 동부건설은 민간 플랜트의 성장세를 이어가며 바이오·반도체 등 고부가가치 산업 시설로 사업 영역을 확장해 나간다는 계획이다. 올해 상반기에만 수주잔고 약 10조9000억원, 누적 수주 실적 약 2조 3000억원을 기록했다. 특히 반도체·식품·물류센터 등 민간 분야에서 연이은 수주 성과를 냈다.