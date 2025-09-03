[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권은 이달 1일부터 오는 11월 30일까지 국내외 주식 거래 고객을 대상으로 대규모 경품 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

신규·기존 고객 모두 ‘신한 SOL증권’ 앱에서 사전 신청 후 참여할 수 있다.

신한투자증권은 누적 거래금액 1억원 이상 고객 중 추첨을 통해 1명에게 테슬라 모델 Y를 제공한다. 월별 거래금액 10억원 이상 고객 전원에게는 치킨 쿠폰을 제공한다. 세 달 연속 달성 시 최대 3장까지 받을 수 있다. 월별 50억원 이상 거래 고객 중 100명을 추첨해 현금 50만원도 증정한다. 거래대금은 이벤트 신청 후 거래분부터 적용된다.

타 증권사에서 보유 중인 주식을 신한투자증권 계좌로 옮겨 거래하면 최대 250만원의 현금 혜택을 받을 수 있다. 최소 1000만원 이상 입고 및 거래가 필요하며 자산은 12월 31일까지 유지해야 한다. 순입고 금액과 거래금액이 클수록 리워드 금액도 늘어난다.

신한투자증권 관계자는 “국내외 주식시장에서 활발히 활동하는 고객분들의 성원에 보답하고자 준비한 행사”라며 “앞으로도 투자 여정을 더욱 즐겁고 가치 있게 만들 수 있는 다양한 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.