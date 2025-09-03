2000년대 감성 담아 변화 이끈 활동 재조명

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 신규 광고 영상 ‘삼성화재가 바꿔온 교통문화 편’이 지난달 18일 공개한 이후 9일 만에 유튜브 조회수 500만회를 넘어섰다고 3일 밝혔다.

광고 소개 플랫폼과 블로그 등 온라인 커뮤니티에서는 ‘당연한 안전을 위해 오랜 기간 노력해 온 삼성화재가 안전한 교통문화의 파트너였다’, ‘교통안전을 위한 삼성화재의 역할을 다시 한번 생각하게 됐다’, ‘가슴이 따뜻해지는 광고다’라는 등의 긍정적인 반응이 이어졌다.

이번 광고는 우리나라의 안전한 교통문화 정착을 위해 삼성화재가 추진해 온 다양한 활동을 한 주인공의 인생 여정을 전달하고 있다. 특히 광고에는 삼성화재 교통안전문화연구소가 한국의 안전한 교통문화 정착을 위해 지난 2001년부터 현재까지 추진해 온 주요 사례들을 ‘안전이 당연한 세상, 삼성화재가 꿈꾸는 세상’이라는 함축적인 광고 문구로 표현했다.

또한, 광고 속 주인공의 패션 변화, 2G 폴더폰, 종이지도, CD와 테이프 등 당시의 소품과 문화가 녹아 있어 2000년대 감성으로 세대 공감을 끌어냈다.

삼성화재 관계자는 “주목도 높은 광고를 통해 더 많은 고객에게 안전한 세상을 위한 삼성화재의 활동을 알리고자 했다”며 “광고 속 문구와 같이 삼성화재는 안전이 당연한 세상을 만들기 위해 계속해서 현재와 미래의 교통문화를 바꾸는 활동을 지속할 것”이라고 말했다.