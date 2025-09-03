치료비안심해2NH건강보험 재발·전이도 매년 보험금 지급

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협생명은 100세까지 암치료 보험금을 보장하는 신상품 ‘치료비안심해2NH건강보험’을 출시했다고 3일 밝혔다.

해당 상품은 최초 암 발생 이후 매년 1회 암치료 보험금을 지급하도록 설계됐다. 특히 재발·전이·타원발암 발생 시에도 같이 보험금을 지급해 장기 치료 과정에서 고객의 경제적 부담을 줄일 수 있도록 했다.

병원 등급(종합병원, 상급종합병원) 또는 건강보험 적용 여부(비급여)로 구분된 보장 특약을 선택함에 따라, 개인 상황에 맞는 합리적인 보험 선택이 가능하다. 또한, 항암 중입자 방사선 치료 시에는 1계좌당 5000만원을 보장해 고액 치료에도 대비할 수 있다. 세브란스병원 이후 오는 2027년 서울대병원, 2031년 서울아산병원에 도입될 예정으로, 국내 주요 병원에서 해당 치료가 가능하다.

특약을 통해 암 외에도 뇌혈관질환, 심장질환, 신장질환 등 3대 주요 질환 치료비를 보장받을 수 있다. 관혈·비관혈 치료 등 보장을 통해 상황에 맞는 폭넓은 대비가 가능하다.

박병희 농협생명 대표는 “암 치료 여정은 장기간 이어질 수 있다는 점에 착안해, 치료 과정 전반을 지원할 수 있는 상품을 마련했다”며 “앞으로도 고객 눈높이에 맞춘 보장을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.