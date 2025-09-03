생성형 AI 등 비금융 접목

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 데이터 전문 인력 양성 프로그램 ‘하나 DxP(데이터 전문가 프로그램) 과정’ 3기를 출범했다고 3일 밝혔다.

이번 과정은 현장 경험 중심의 금융 데이터는 물론, 생성형 AI(인공지능) 등 비금융까지 접목해 데이터 역량을 체계적으로 강화하는 것이 목표다.

이를 위해 선발된 직원은 약 8주간 핵심이론과 실습교육을 실시한 뒤 약 6주간 데이터 가공, 분석, 팀별 프로젝트 등을 수행한다.

하나금융그룹은 지난 2019년 데이터 역량을 선도하는 핵심 인재를 양성해 그룹의 데이터 전문성을 강화하고 급변하는 금융환경의 디지털 전환에 선제적으로 대응하기 위해 ‘하나 DxP 과정’을 마련했다.

지난 2022년 하나금융그룹은 그룹의 데이터 인력을 2025년까지 2500명으로 확대하는 ‘2500 by 2025’ 목표를 설정했다. 올해 상반기 말 기준 2486명의 데이터 인재를 확보했다. 이번 3기 출범으로 올 하반기 중 그룹이 목표한 ‘2500 by 2025’를 달성할 전망이다.

글로벌 주요 금융사들은 ▷고객 맞춤형 자산관리 ▷리스크관리 고도화 ▷마케팅 자동화 등 데이터와 AI를 활용하며 새로운 성장 동력을 발굴하고 있다. 하나금융그룹도 ‘하나 DxP 과정’을 수료한 직원들이 ▷개인화 금융서비스 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 데이터 분석 ▷글로벌 사업 전략 등 그룹의 모든 현장에서 핵심 임무를 수행하는 인재로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

이승열 하나금융그룹 부회장은 “데이터는 단순한 자료가 아닌 타겟 분석, 고객 맞춤형 마케팅 등 현업의 성과로 연결되는 핵심 자산”이라며 “그룹의 디지털 경쟁력 확보를 위한 중요한 이정표인 ‘하나 DxP 과정’을 통해 핵심 인재를 지속적으로 육성하는 한편, 데이터 기반 금융서비스 혁신에도 앞장서겠다”고 말했다.