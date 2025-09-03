페이팔벤처스·삼성넥스트 등 다양한 글로벌 투자사 참여 누적 투자액 3300만 달러

[헤럴드경제=문이림 기자] 글로벌 블록체인 벤처캐피탈(VC) 해시드(Hashed)가 시드 투자한 차세대 인터넷 인프라 기업 카이트(Kite)가 1800만달러(약 252억원) 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 3일(현지시간) 밝혔다.

카이트의 누적 투자 유치금은 3300만달러(약 460억원)에 이른다.

이번 투자는 페이팔 벤처스와 제너럴 카탈리스트가 공동 주도했다. ▷8VC ▷삼성넥스트 ▷알럼나이 벤처스 ▷일본 SBI홀딩스의 SBI US 게이트 펀드 ▷버텍스 벤처 ▷디스퍼션 캐피탈 등이 참여했다.

카이트는 최근 자율형 에이전트를 위한 아키텍처 ‘카이트 에어’를 선보였다. 이 플랫폼은 에이전트가 실제 환경에서 신원을 확인하고 거래를 진행하며 독립적으로 운영할 수 있도록 설계됐다. 주요 기능은 프로그래머블 아이덴티티, 스테이블코인 결제, 정책 자동 집행이다.

서비스는 ‘에이전트 패스포트’와 ‘에이전트 앱 스토어’ 두 가지로 구성된다. 패스포트는 에이전트의 신원을 검증하는 디지털 여권 역할을 한다. 앱 스토어는 응용 프로그램 인터페이스(API), 데이터, 커머스 도구 등을 탐색·구매할 수 있는 장터다. 현재 쇼피파이와 페이팔 등 주요 커머스 플랫폼과 연동돼 있다. 판매자는 API를 통해 에이전트 쇼핑 네트워크에 입점할 수 있다. 결제와 정산은 블록체인 기반 스테이블코인으로 이뤄지고 거래 전 과정은 투명하게 추적된다.

카이트는 커머스, 금융, 데이터 플랫폼 등으로 협력 범위를 넓혀 자율형 에이전트가 실험 단계를 넘어 실제 비즈니스 생태계에서 활동할 수 있도록 지원할 계획이다.

치 장 카이트 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “우리는 처음부터 자율형 에이전트가 미래 디지털 경제의 핵심 사용자 인터페이스(UI)가 될 것이라 믿었다”며 “현재 인간 중심 시스템은 수많은 에이전트가 기계 속도로 소액 거래를 수행하기엔 경직되고 취약한데, 카이트 에어는 정체성·신뢰·프로그래머블 결제를 기반으로 이 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 말했다.

마크 바르가바 제너럴 카탈리스트 매니징 디렉터는 “카이트는 미래 에이전트 운영 방식의 표준이 될 근본적인 작업을 하고 있으며 머신투머신 경제(machine-to-machine economy)를 위한 철로를 놓고 있다”고 평가했다.

스티븐 에버렛 페이팔 크립토·디지털 애셋 글로벌 총괄은 “카이트의 신뢰 인프라와 규제를 충족한 스테이블코인의 결합은 전례 없는 기회를 만들 것”이라며 “스마트컨트랙트 기반의 동시적·원자적 결제와 실시간 추적·감사가 가능한 고성능 블록체인 프로토콜은 프로그래머블 결제를 실현할 ‘킬러 조합’이 될 것”이라고 강조했다.