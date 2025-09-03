[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성자산운용은 자사의 ‘KODEX 200미국채혼합’ 상장지수펀드(ETF)가 순자산 2000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

‘KODEX 200미국채혼합’은 한국 주식시장을 대표하는 코스피 200과 미국 채권시장을 대표하는 미국 국채 10년물에 혼합 투자하는 ETF다. 국내 상장된 채권혼합형 ETF 중에서는 유일하게 국내 주식과 해외 채권을 혼합해 투자하는 ETF다. 코스피 200에 40%, 미국 국채 10년물에 60% 비중으로 투자한다.

이 ETF는 ‘자산배분을 통한 변동성 제어’를 목적으로 설계됐다. 보다 안정적인 운용이 필요한 개인연금 및 퇴직연금 계좌에서 투자하기 적합한 상품이란 평가다.

올해 연초 이후 은행 약 586억원, 개인 약 68억원 수준의 순매수가 유입되는 등 많은 투자자들의 선택을 받았다. 이 같은 기대감에 부응해 수익률도 3개월 9.67%, 연초 이후 13.23% 수준의 우수한 성과로 순항 중이다.

KODEX 200미국채혼합은 지난 8월부터 분배 기준일을 15일로 설정해 월중 배당 지급을 시작했다. 분배 주기 변경 후 첫 분배였던 지난달 19일에는 주당 32원의 분배금을 지급, 연환산 2.64%의 분배율을 기록했다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “KODEX 200미국채혼합 ETF의 순자산 2000억원 돌파는 채권혼합형 ETF에 대한 시장의 긍정적인 반응과 더불어 국장에 대한 기대감 및 미국 기준 금리 인하에 대한 기대감을 동시에 보여준다”면서 “안정적인 노후 자금 운용을 위해 변동성을 낮춘 상품을 출시하고, 분배 주기를 매월 중간 지급으로 변경해 현금 흐름 시기를 다양화하는 등 투자자들에게 더 나은 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.