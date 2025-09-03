[헤럴드경제=장연주 기자] 퇴근길 다리 난간을 붙잡고 스스로 목숨을 끊으려 한 여성을 구한 남편이 화제가 되고 있다. 이 남성은 퇴근길에 우연히 여성을 발견해 따뜻한 말을 건내 설득했고, 여성은 마음을 돌렸다.

마산소방서에 따르면, 지난 달 29일 오후 6시23분쯤 이보검 마산소방서 소방사는 퇴근길에 창원시 성산구와 마산회원구를 연결하는 마창대교를 지나다가 차량 정차가 금지된 도로 가장자리에 비상등을 켠 차가 정차해 있었다.

이상하다고 느낀 이 소방사는 ‘혹시’ 하는 마음에 즉시 차를 멈췄고, 주변을 살폈다. 그러자 대교 난간을 붙잡고 스스로 목숨을 끊으려 하고 있는 여성이 보였다.

이 소방사는 여성에게 다가가 “오늘 하루 많이 힘들었죠? 제가 다 들어드릴 테니 우선 제 손부터 잡으세요”라며 계속 말을 걸었다.

그러던 중 다리를 지나던 다른 운전자 몇명도 차에서 내려 여성이 뛰어내리지 않도록 따뜻한 말을 건넸다.

이 소방사와 시민들이 여성을 설득하는 동안 119구조대가 도착했고, 여성은 다행히 마음을 돌려 생명을 지켰다.

이 소방사는 “난간에 있는 여성을 보는 순간 오직 살려야겠다는 생각뿐이었다”며 “시민의 생명을 살리는 건 당연한 일이라 몸이 먼저 반응한 것 같다. 여성이 무사해서 정말 다행”이라고 말했다.