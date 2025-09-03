- 최근 3년간 대전에서 40건 발생… 외출 전 조리기기·전기제품 점검 강조

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전소방본부(본부장 김문용)는 최근 대덕구 비래동의 한 주택에서 반려동물로 인한 화재가 발생함에 따라 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.

소방본부에 따르면 지난 2022년~2025년 6월까지 대전에서 발생한 반려동물 관련 화재는 총 40건으로 집계됐다. 인명피해는 없었지만 약 8800만 원의 재산 피해가 발생했으며, 연도별로는 지난 2022년 16건, 2023년 12건, 2024년 8건, 2025년 상반기 4건으로 꾸준히 발생한 것으로 나타났다.

주요 원인은 반려묘가 전기레인지(하이라이트 등) 전원을 켠 경우였다. 실제로 지난 1월과 3월에는 서구 관저동과 괴정동의 주택에서 집주인이 외출한 사이 고양이가 전기레인지를 켜 화재가 발생해 소방차가 출동한 사례가 있었다.

대전소방본부는 반려동물 가정에서 반드시 지켜야 할 예방 수칙으로 ▷전기레인지 안전캡 설치 또는 플러그 분리 ▷전기 코드·전열기 주변 접근 차단 ▷외출 시 반려동물 전용 안전 공간 마련 ▷조리 기구 주변 가연물 정리 ▷가정용 CCTV 활용 등을 제시했다.

김문용 대전소방본부장은 “반려동물로 인한 화재는 누구의 가정에서든 일어날 수 있다”며 “시민들께서 생활 속 작은 습관부터 실천해 주신다면 가족과 반려동물 모두의 안전을 지킬 수 있다”고 말했다.