대한적십자사 통해 생수 기부 재난사태 선포 지역 긴급 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 생명보험협회와 손해보험협회는 최근 극심한 가뭄으로 피해를 겪고 있는 강릉 지역(재난 사태 선포)에 5000만원씩 총 1억원의 긴급구호자금을 지원한다고 3일 밝혔다.

긴급구호자금은 대한적십자사로 전달돼, 급수 제한으로 생활용수 사용에 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들을 위한 생수 기부에 사용될 예정이다. 2ℓ 생수로 약 20만병이 제공된다.

김철주 생보협회장은 “극심한 가뭄과 폭염으로 초유의 물 부족 사태를 겪고 계신 강릉지역 주민분들께 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “재난 상황에서 우리 국민의 생계에 힘이 되고 실생활의 불편함을 덜어드리기 위해 보험업계가 항상 노력하겠다”고 말했다.

이병래 손보협회장도 “전례 없는 가뭄으로 일상에 큰 불편을 겪고 계신 분들께 이번 지원이 가뭄에 단비 같은 따뜻한 손길이 되길 바란다”며 “앞으로도 보험업계는 갑작스러운 재난 시 국민과 함께 어려움을 나눔으로써 사회적 책임을 충실히 다하겠다”고 말했다.