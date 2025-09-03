사업 연계 가능 핵심 AI 기술 오픈 R&D 협력 강화 자율형 에이전트, 피지컬 AI, 추론 효율화 등 AI 개발 협력 믿:음 2.0 등 AI 모델 기반…데이터-모델-서비스 생태계 구축

[헤럴드경제=고재우 기자] KT가 국내 학계와 손잡고, AICT(인공지능 정보통신기술) 기술 개발에 박차를 가한다. 학계의 심층 연구 역량에 기업의 사업화 경험을 더해 세계 시장에서 경쟁력을 확보한다는 복안이다.

KT는 서울대학교, KAIST 등과 함께 최근 AICT 기술 개발 협력 확대를 위한 킥오프 워크숍을 개최했다고 3일 밝혔다.

서울 서초구 KT 우면연구센터에서 열린 워크숍에는 오승필 KT 기술혁신부문장 부사장, 배순민 AI Future Lab장, 장병탁 서울대학교 AI연구원 교수, 김기응 KAIST 김재철AI대학원 교수 등 교수진과 연구진 약 100명이 온·오프라인으로 참석했다.

이번 산학 공동 연구는 KT가 추진하는 전략적 오픈 R&D의 일환이다. 기존 산학 협력의 범위를 서울대와 KAIST로 확대한 게 특징이다.

특히 장기 연구개발을 넘어 실제 AICT 사업과 직결될 수 있는 자율형 에이전트, 책임형 인공지능(AI), 피지컬 AI, 인간 피드백 기반 강화학습, 추론 효율화 등 기술 개발에 집중한다. 이를 통해 KT는 AI 핵심 기술의 내재화 및 역량 강화는 물론, 산업 현장에서 활용할 수 있는 구체적인 성과 창출을 기대하고 있다.

서울대와 KAIST는 각 기관의 전문성과 연구 역량을 기반으로 역할을 분담해 공동 연구를 수행한다. KT는 그래픽처리장치(GPU)와 AI 모델, 데이터 등을 지원한다. 특히 ‘믿:음 2.0’ 등 한국적 AI 모델 라인업을 적극 활용할 계획이다.

구체적으로 서울대학교는 ▷자율형 에이전트를 위한 강건한 컨텍스트 추론 ▷인간 피드백 강화학습 프레임워크 ▷RAI 평가 기준 및 신뢰성 개선 등을 연구한다. KAIST는 프롬프트 압축 및 최적화 기술을 통해 대규모 언어모델의 효율성과 정확도를 높이는 핵심 기술 개발에 집중한다.

KT는 이번 공동연구를 통해 확보한 핵심 기술을 자사 파운데이션 모델인 믿:음 2.0의 고도화, 자율형 에이전트, 책임형 AI 등 한국적 AI 라인업 강화에 활용할 방침이다. 또 공공, 법률, 금융, 교육, 의료 등 다양한 산업 분야에 적용해 데이터-모델-서비스로 이어지는 정교한 AI 협력 생태계를 구축해 나갈 계획이다.

오승필 KT 기술혁신부문장은 “이번 산학은 KT가 반드시 해결하고자 하는 핵심 문제들을 중심으로 사업에 빠르게 적용할 수 있는 과제들로 구성했다”며 “AI 기술이 언제 어떻게 바뀔지 예상하기 어려운 상황에서 국내 AI 산업 전반에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.