“저 혼자 진행하지 않는다…張 많은 관심” 尹 수감 영상 유출엔 “불법 촬영·위법 행위”

[헤럴드경제=김진 기자] 김민수 국민의힘 최고위원은 3일 “(윤석열 전 대통령에 대한 면회를) 어제 다시 신청을 이미 했다”며 장동혁 대표의 동행 가능성을 열어 놨다.

김 최고위원은 이날 오전 YTN라디오 ‘김영수의 뉴스파이팅’ 인터뷰에서 “저는 최고위원이고 장동혁 대표는 대표다. 말이나 행동에 조금은 더 조심스럽다”며 “그럼에도 불구하고 제가 이 부분을 저 혼자 막 진행하지는 않는다”고 말했다.

김 최고위원은 “제가 어제 ‘허가가 되면 면회를 갈 것’이라는 이야기도 나눴었고, (장 대표가) 여기에 관심을 굉장히 많이 보였다”고 말했다. 그는 “같이 가자는 말은 하지 않았지만 허가가 나왔냐, 안 나왔냐 굉장히 많은 관심을 갖기도 했다”며 “불허가 됐을 때 왜 불허가 됐는지도 저에게 전화가 왔었고, 또 본인이 불허의 사유들을 좀 확인해 보려고도 하셨다”고 했다. 그러면서 “저한테 직접적인 표현은 안 했지만 제가 개인적으로 느꼈을 때는 만약에 허가가 났다라고 하면 저랑 같이 가지 않았을까”라고 했다.

김 최고위원은 “확실한 것은 장동혁 대표도 대통령에 대한 걱정을 하고 있다라는 느낌”이라며 “이게 허가가 난다라고 하면 같이 갈 수도 있겠구나라는 생각을 개인적으로 가졌던 것 같다”고 거듭 말했다.

김 최고위원은 윤 전 대통령에 대한 면회 불허 판단과 관련해선 “윤석열 대통령에 대해서 역으로 차별을 하는 것일 수도 있고, 역으로 박해를 가하는 것일 수도 있다”고 했다. 그는 “(단독 접견은) 정치인들의 특혜가 아니냐며 윤석열 대통령한테 이걸 막아 왔다”며 조국 전 조국혁신당 대표와 윤관석 전 더불어민주당 의원, 송영길 소나무당 대표 등 여권 정치인의 단독 접견 사례와 횟수를 지적했다.

최근 온라인상에 유포된 ‘윤석열 수감 영상 유출’ 영상에 대해서도 김 최고위원은 “불법 촬영일 가능성이 굉장히 높다”고 말했다. 해당 영상은 국회 법제사법위원회 소속 민주당·조국혁신당 의원들이 지난 1일 경기 의왕시 서울구치소를 찾아 민중기 특별검사팀의 윤 전 대통령 체포영장 집행을 시도했을 때 당시 CCTV를 열람한 이후 퍼진 것이다.

김 최고위원은 “액션캠이 됐든 휴대폰이 됐든 어떠한 경위로 갖고 들어갈 수 있었으며, 이것으로 허가받지 않은 촬영을 어떻게 했으며, 이걸 유출까지 했다고 하면 이것만으로도 지금 충분히 위법 행위에 해당할 것”이라고 했다.