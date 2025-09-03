[헤럴드경제=신주희 기자] 최근 중국 증시가 상승세를 이어가는 가운데 미래에셋자산운용이 중국 기술주 중심의 투자 전략을 제안했다.

미래에셋운용은 3일 오전 웹세미나를 열고 중국 증시 전망과 투자 전략을 소개했다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “중국 가계 저축액은 약 160조 위안(한화 약 3경 원)으로 GDP의 120% 수준에 달한다”며 “은행 예금과 채권에 몰린 자금이 증시 반등과 함께 주식시장으로 이동할 가능성이 크다”고 내다봤다.

중국 증시가 막대한 유동성을 바탕으로 저평가되어 있다는 분석이다. 실제로 중국 본토의 1~7월 누적 신규 증권 계좌는 1억 4561만 개로 지난해 대비 37% 증가했다.

중국의 가계 저축 대비 증시 시가총액 비율은 지난해부터 저점을 기록 중이다. 이 같은 저점은 2014년에도 나타났는데, 2014년 저점 이후 다음해 상해종합지수는 급등하며 10년 만에 다시 반등 기대감이 커졌다는 설명이다.

정 본부장은 “2023년부터 미국 증시 대비 중국 증시는 과도하게 저평가 되어 있다”라며 “AI 산업 확산과 자급률 상승이 중국 빅테크의 저평가 해소와 증시 재평가의 기폭제가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

대표적인 기업으로는 알리바바가 꼽힌다. 알리바바는 딥시크 이후 AI를 적극적으로 빠르게 도입했다. 이어 자체 AI 칩 개발, 중국 내 파운드리 생산을 앞두고 있다.

정 본부장은 전기차, 휴머노이드, 바이오테크를 중국이 선도하고 있는 대표 분야로 꼽았다. BYD는 올해 예상 판매량 테슬라의 3배에 이르며 배터리와, 잔도체 등 자체 기술로 테슬라보다 원가 우위를 점하고 있다.

휴머노이드의 경우 중국의 국가적 전략 사업으로 꼽힌다. 부품 공급망의 안정적 구축과 낮은 생산 비용 등으로 경쟁력을 확보 중이다. 바이오테크 분야는 규제나 임상 환경 등에서 선진국 대비 여유로운 점도 경쟁력으로 꼽힌다.

정 본부장은 TIGER 차이나반도체FACTSET, TIGER 차이나휴머노이드로봇, TIGER 차이나바이오테크 솔라액티브 등 상장지수펀드(ETF)에 투자할 것을 추천했다.

그는 “TIGER 차이나 ETF는 총 17개로, 전체 차이나 ETF 순자산총액(AUM)의 75%를 차지한다”라며 “개인 투자자 누적 순매수 점유율은 90%에 이른다”고 설명했다.