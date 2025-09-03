글로벌 주요 반부패 기준 충족

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화비전 미주 법인은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

ISO 37001은 기업의 부패 방지 및 관리 역량을 종합적으로 평가하는 국제 표준이다. 미국의 해외부패방지법(FCPA)과 영국의 뇌물법 등 주요 글로벌 기준에 따라 부패 방지 시스템을 운영하고 있는지 심사한다.

한화비전은 미주 법인이 체계적인 부패 방지 시스템 운영으로 투명하고 청렴한 경영 활동을 유지해왔고, 이런 노력이 긍정적 평가를 받은 것으로 봤다. 이번 인증으로 미주 지역뿐 아니라 글로벌 시장에서 기업 신뢰도를 높이는 계기가 될 것이란 설명이다.

한화비전 관계자는 “조직의 이해관계자와 부패 리스크를 정확하게 파악하는 것이 윤리경영의 초석이라는 판단 하에 수개월 간 이번 인증을 준비했다”며 “이는 미주 법인의 지속 가능한 성장을 위해 반드시 거쳐야 할 과정”이라고 말했다.

한화비전은 부패방지법 준수 외에도 ▷임직원 대상 컴플라이언스 교육 프로그램 ▷명확한 내부 고발 채널 ▷협력업체 준법서약 체결 및 관리 ▷지속적인 반부패 모니터링 등을 통해 준법 문화 정착에 힘쓰고 있다.

지난해 국내 영상보안 업계 최초로 ISO 37301(규범준수경영시스템) 인증을 받았으며 ISO 27001(정보보호관리시스템), ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템) 등 다양한 분야의 국제 표준 인증을 획득했다.