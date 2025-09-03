UL 솔루션즈로부터 받아 퍼펙트 블랙·컬러 인증 이어 업계 최초 3관왕

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 4세대 OLED(유기발광다이오드) 패널로 차별화된 화질 경쟁력을 입증했다.

LG디스플레이는 3일 자사의 4세대 OLED 패널이 응용 안전 과학 분야 글로벌 기관인 ‘UL 솔루션즈(UL Solutions)’로부터 ‘완벽한 콘텐츠 재현력’ 검증을 받았다고 밝혔다. 이 검증은 한낮의 거실 밝기 수준인 500룩스 환경에서도 원본 영상의 색과 휘도 등을 정확히 표현하는 디스플레이에만 주어진다.

이번 검증에서 LG디스플레이 4세대 OLED 패널은 4K 영상(약 830만 픽셀) 기준 원본의 95% 이상을 그대로 구현하는 것으로 평가됐다. 덕분에 영화 상영관 수준의 영상미를 밝은 거실에서도 감상할 수 있다는 점이 공식적으로 인정된 것이다.

이는 지난해 말 같은 기관으로부터 500룩스 환경에서 ‘퍼펙트 블랙’과 ‘퍼펙트 컬러’ 검증을 받은 데 이어 세 번째 성과다. LG디스플레이는 업계 최초로 500룩스 조건에서 세 가지 검증을 모두 획득하며, 일상적 환경에서도 원작자가 의도한 화면을 가장 완벽하게 구현하는 패널임을 입증했다.

LG디스플레이의 4세대 OLED 패널은 소자 하나하나가 빛을 내는 자발광 구조로, 픽셀 단위로 밝기와 색을 세밀하게 조절할 수 있어 주변 조도 변화에도 안정적인 화질을 유지한다. 여기에 외부 빛이 패널 표면과 내부에서 산란하거나 반사하는 것을 억제하는 초저반사 설계가 적용돼, 밝은 환경에서도 외부 빛 간섭 없이 원본 화면을 선명하게 보여준다.

영화 수준의 화질을 갖춘 HDR(High Dynamic Range) 영상은 물론, 밝기와 색 범위가 상대적으로 좁은 SDR(Standard Dynamic Range) 영상에서도 탁월한 차이를 드러낸다. 일반 LCD 패널에서 SDR 영상은 ‘헤이즈(Haze)’ 현상으로 뿌옇게 보이지만, LG디스플레이의 OLED는 완벽한 블랙을 기반으로 명암비를 극대화해 HDR·SDR 영상 모두 생동감 넘치는 화질을 구현한다.

윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 “앞으로도 LG디스플레이는 독자적인 OLED 기술력을 기반으로 다양한 사용 환경에서 최고의 시청 경험을 제공하는 프리미엄 디스플레이를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.